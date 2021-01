AMD kontynuuje ofensywę i przygotowuje kolejne procesory na bazie mikrtoarchitektury Zen 3 – po modelach Ryzen 5000 dla desktopów i Ryzen 5000 dla laptopów, producent planuje wydać układy Epyc 7003. Podczas wczorajszej konferencji uchylono rąbka tajemnicy na temat nadchodzących modeli dla serwerów i centrów obliczeniowych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, trzecia generacja procesorów Epyc będzie nosić nazwę kodową Milan – układy zaoferują maksymalnie 64 rdzenie na bazie mikroarchitketury Zen 3, co powinno przełożyć się na poprawę wydajności i efektywności energetycznej (a więc też współczynnika TCO). Producent zapowiada też poprawę bezpieczeństwa.

Podczas konferencji, producent zorganizował pierwszą publiczną demonstrację potencjału nowych procesorów – w tym celu wykorzystano symulację z wykorzystaniem używanego w ponad 160 krajach modelu do badań nad klimatem i prognoz pogody WRF (Weather Research and Forecasting).

Watch @LisaSu, at #CES2021, provide the first preview of 3rd Gen @AMD #EPYC and how the new bar for datacenter computing can help scientists improve the accuracy of weather forecasts by using a larger dataset for the model or running more simulations per day.