Jest na co czekać. AMD zademonstrowało możliwości FSR 4

Podczas targów CES 2025 AMD zaprezentowało możliwości najnowszej technologii FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Pierwsi testerzy mieli okazję sprawdzić ją w praktyce, a ich opinie są bardzo obiecujące.

FidelityFX Super Resolution (FSR) to zaawansowana technologia skalowania obrazu opracowana przez AMD, która pozwala zwiększyć płynność animacji w grach. Technika działa poprzez przetwarzanie obrazu renderowanego w niższej rozdzielczości i skalowanie go do wyższej rozdzielczości przy użyciu zaawansowanych algorytmów rekonstrukcji.

Producent nie zamierza spoczywać na laurach i stale udoskonala swoją technologię. Podczas targów CES 2025 zapowiedziano nową wersję – FSR 4, zaprojektowaną z myślą o architekturze RDNA 4. Wybrani testerzy mieli już okazję sprawdzić jej możliwości w praktyce.

AMD FSR 4

AMD FSR 4 ma zapewniać lepsze skalowanie do rozdzielczości 4K, dodatkowo zapewniając lepszą wydajność dzięki funkcji Frame Generator i niższe opóźnienie dzięki funkcji Anti-Lag 2.

Technologia AMD FSR 4 ma być wspierana przez wszystkie gry, które mają już zaimplementowaną obsługę FSR 3.1. W pierwszej kolejności ma ona trafić do Call of Duty: Black Ops 6 i Ratchet & Clank: Rift Apart. Warto jednak zaznaczyć, że nowa funkcja została zaprojektowana typowo pod karty graficzne bazujące na architekturze RDNA 4 (czyli najlepiej będzie działać na nadchodzących modelach z serii Radeon RX 9000).

Jak działa AMD FSR 4?

Redakcja Hardware Unboxed miała okazję uczestniczyć w zamkniętym pokazie technologii FSR 4. Producent zestawił dwa komputery, na których uruchomiono grę Ratchet & Clank: Rift Apart – jedna konfiguracja korzystała z technologii FSR 3.1, a druga z nowej wersji FSR 4. Zaproszeni goście mogli porównać jakość grafiki i animacji w obu przypadkach. Poniżej możecie zobaczyć nagranie wideo.

Pierwsze opinie na temat nowej technologii są bardzo pozytywne. Nowa wersja FSR zapewnia zdecydowanie lepszą jakość obrazu, oferując bardziej szczegółowy obraz, mniej artefaktów oraz mniej widoczny efekt ghostingu i migotania. Wygląda na to, że firma AMD naprawiła niedoskonałości FSR 3.1.

Jak to będzie wyglądać w przypadku innych tytułów? Z niecierpliwością czekamy na premierę nowych kart Radeon i możliwość przetestowania technologii FSR 4 w praktyce.