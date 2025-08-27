AMD i IBM nawiązują współpracę. Zbudują superkomputery kwantowo-centryczne

IBM i AMD łączą siły, by stworzyć superkomputery nowej generacji, łączące moc obliczeń kwantowych i klasycznych. To przełom, który może przyspieszyć odkrycia w medycynie, nauce i technologii, otwierając nową erę w świecie komputerów.

IBM i AMD ogłosiły współpracę nad stworzeniem nowej generacji komputerów, które łączą moc komputerów kwantowych z tradycyjnymi superkomputerami. Taki model nazywa się superkomputerem kwantowo-centrycznym. Może on zmienić sposób, w jaki rozwiązujemy najbardziej złożone problemy nauki i przemysłu.

IBM wnosi do współpracy swoje doświadczenie w budowaniu najszybszych komputerów kwantowych i specjalistycznego oprogramowania, a AMD – swoje procesory, karty graficzne i układy wspierające sztuczną inteligencję, które są podstawą dzisiejszych superkomputerów.

Czym są komputery kwantowe?

Zwykłe komputery działają na bitach – czyli zerach i jedynkach. Komputery kwantowe używają kubitu, który dzięki prawom fizyki kwantowej może być jednocześnie zerem i jedynką. To sprawia, że mogą rozpatrywać znacznie więcej możliwości naraz i znajdować rozwiązania problemów, które dla klasycznych komputerów są praktycznie nieosiągalne.

Takie możliwości mogą zrewolucjonizować m.in. odkrywanie nowych leków, projektowanie materiałów przyszłości, czy optymalizację transportu i logistyki.

Połączenie sił: kwanty + superkomputery

Nowa architektura zakłada, że komputery kwantowe będą pracować wspólnie z klasycznymi superkomputerami oraz sztuczną inteligencją. Każda technologia będzie rozwiązywać ten fragment problemu, do którego najlepiej się nadaje.

Na przykład: komputer kwantowy może symulować zachowanie atomów i cząsteczek, a tradycyjny superkomputer analizować ogromne ilości danych, a sztuczna inteligencja znajdować wzorce i przyspieszać wnioski. Razem pozwoli to rozwiązywać skomplikowane problemy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlaczego to ważne?

Nowy plan zakłada połączenie procesorów i układów graficznych AMD z komputerami kwantowymi IBM, aby przyspieszyć powstawanie nowych algorytmów. To krok w stronę komputerów odpornych na błędy – czyli takich, które będą mogły działać niezawodnie w realnych zastosowaniach.

Pierwsza demonstracja wspólnej technologii ma odbyć się jeszcze w tym roku. Firmy planują też rozwój otwartego oprogramowania, które ułatwi naukowcom i firmom korzystanie z nowych rozwiązań.

foto na wejście: IBM