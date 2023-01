Akcelerator AMD Instinct MI300 to zupełnie nowa konstrukcja, która ma odmienić superkomputery. Na oficjalną premierę układu będziemy musieli jeszcze poczekać, ale producent ujawnił nowe szczegóły o sprzęcie.

AMD podczas konferencji CES 2023 zaprezentowało nowe procesory Ryzen 7000 oraz mobilne karty graficzne Radeon RX 7000. Pojawiło się coś jeszcze – akcelerator obliczeniowy AMD Instinct MI300, który ma znaleźć zastosowanie w centrach danych i superkomputerach.

AMD Instinct MI300 pokazuje nowy etap rozwoju procesorów dla centrów danych

AMD Instinct MI300 to następca serii AMD Instinct MI200. Mówimy jednak o zupełnie nowej konstrukcji – w jednym chipie połączono procesor z 24 rdzeniami Zen 4, układ graficzny na bazie architektury CDNA 3 oraz 128 GB szybkiej pamięci HBM3. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z profesjonalnym układem APU (i to w dodatku montowanym w podstawce!).

MI300 to rewolucyjna konstrukcja również jeśli chodzi o budowę samego układu. Producent zastosował tutaj technikę chipletów 3D – w jednym chipie zastosowano kilka jąder krzemowych w 5 i 6 nm litografii, które zostały ułożone warstwowo jedno na drugim. Cały układ składa się ze 142 mld tranzystorów, więc mówimy o potężnym chipie (dla porównania MI250X składał się z 58 mld tranzystorów).

Producent chwali się, że Instinct MI300 w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie 8-krotnie wydajniejszy od MI250X. Efektywność energetyczna wzrośnie 5-krotnie. Różnica jest ogromna. Warto jednak zaznaczyć, że mówimy o danych na podstawie szacunków i oczekiwań

AMD Instinct MI300 to rewolucja w centrach danych

AMD Instinct MI300 to pierwszy na świecie procesor zintegrowany z układem graficznym do profesjonalnych zastosowań. Producent chwali się, że taka koncepcja ma przynieść rewolucję na rynku centrów danych.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka miesięcy. AMD Instinct MI300 jak na razie jest na etapie rozwoju w laboratoriach producenta, ale jego oficjalna premiera ma nastąpić w drugiej połowie 2023 roku.

Źródło: AMD