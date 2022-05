Procesory AMD Ryzen z generacja Mendocino mają być złotym środkiem na tanie laptopy. Brzmi pięknie, ale jak będzie w rzeczywistości?

Nowe procesory AMD zostały zapowiedziane podczas targów Computex 2022. Producent chwalił się, że układy pozwolą na budowę tanich i dobrych laptopów do codziennych zastosowań. No dobrze, ale czego tak naprawdę możemy się spodziewać?

Podstawowe procesory dla tanich laptopów

W sieci pojawiły się dokładniejsze informacje ze specyfikacją procesorów, które mogą nakreślić więcej szczegółów o możliwościach sprzętu.

Nowe procesory zaoferują maksymalnie 4 rdzenie na bazie architektury Zen 2, dwukanałowy kontroler pamięci LPDDR5 oraz zintegrowany układ graficzny na bazie architektury RDNA 2 z 2 blokami CU (128 procesorów strumieniowych). Zintegrowana grafika ma oferować sprzętowe wsparcie dla dekodowania AV1 i VP9.

Wychodzi więc na to, że laptopy z nowymi procesorami raczej nie będą należeć do demonów wydajności. Sprzęt sprawdzi się raczej w codziennych, podstawowych zastosowaniach (o graniu raczej można zapomnieć). Sporym atutem ma być niewielki pobór energii elektrycznej i długi czas pracy na baterii (podobno może on przekraczać 10 godzin).

Dużo tutaj będzie zależeć od konkretnych laptopów. Pierwsze konstrukcje mają zadebiutować w czwartym kwartale tego roku (wśród planowanych modeli jest nowy Lenovo Ideapad 1).

Źródło: AMD, Olrak