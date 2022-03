AMD stale pracuje nad technologiami, które pozwoliłyby poprawić płynność animacji w grach. Wygląda na to, że technologia FidelityFX Super Resolution nie jest ostatnim słowem producenta i przygotowuje on jeszcze lepsze rozwiązanie.

Technologia skalowania obrazu pozwala na poprawę płynności wyświetlanej animacji przy zachowaniu dobrej jakości obrazu. Tak działa np. technologia AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) - specjalny algorytm zmniejsza rozdzielczość renderowanego obrazu, a następnie go wyostrza.

Wygląda jednak na to, że producent pracuje nad nową technologią skalowania obrazu w grach.

AMD pracuje nad nową technologią skalowania obrazu?

Wiemy, że AMD przygotowuje specjalną konferencję na targach Game Developer Conference 2022, która zostanie poświęcona nowym technologiom skalowania obrazu dla gier.

O co dokładnie chodzi? Tego nie wiadomo, bo opis konferencji nie jest zbyt precyzyjny - ma ona dotyczyć nowych technologii skalowania obrazu i tego jak mogą one być zaimplementowane w grach, by poprawić wrażenia z rozgrywki.

Konferencja zostanie poprowadzona przez dwóch inżynierów AMD: Thomasa Arcila i Colina Rileya, co może sugerować, że zapowiedzą/zaprezentują oni całkowicie nową technologię opracowaną przez AMD.

Nowa technologia rzeczywiście jest tutaj bardzo potrzebna. Co prawda AMD FidelityFX Super Resolution cieszy się coraz większą popularnością, ale konkurencja też pracuje nad swoimi technikami upscalingu. Nvidia DLSS często oferuje lepszą jakość obrazu, a niedługo powinniśmy poznać szczegóły na temat techniki Intel XeSS.

Pozostaje więc czekać na targi GDC 2022 i wspomnianą konferencję.

Źródło: VideoCardz, GDC 2022