Myśleliście, że nowe procesory Intela niszczą wydajnością? No to patrzcie na to! Producent przygotował jeszcze lepsze modele Alder Lake-HX, które znajdą zastosowanie w topowych laptopach do gier i mobilnych stacjach roboczych.

Intel wprowadza do oferty procesory Core 12. generacji z linii Alder Lake HX - to topowe modele, które znajdą zastosowanie w laptopach do gier oraz mobilnych stacjach roboczych.

W ofercie producenta pojawiło się 7 nowych modeli - najlepsze wyposażono w 16 rdzeni i 24 wątki, obsługę pamięci DDR5 i wsparcie dla PCI-Express 5.0. Dodatkowym atutem jest możliwość podkręcania.

Układy Intel HX świetnie sprawdzają się w profesjonalnych zastosowaniach. Producent chwali się, że nowe procesory są znacznie wydajniejsze od poprzedników, a także propozycji AMD i Apple.

Nowe procesory pojawią się w laptopach dla graczy oraz mobilnych stacjach roboczych wszystkich większych producentów. Nie spodziewamy się jednak zbyt wielu takich konstrukcji w tym roku.

Mobilne procesory Intel Core 12. generacji zadebiutowały na początku roku i momentalnie przejęły koronę króla wydajności (takie układy znajdują się w najlepszych laptopach dla graczy). Wygląda jednak na to, że takie zwycięstwo nie wystarczało producentowi, bo podczas konferencji Intel Vision 2022 zaprezentował on jeszcze wydajniejsze modele.



Intel wprowadza jeszcze wydajniejsze procesory do laptopów - modele Alder Lake HX to propozycja adresowana do graczy i profesjonalistów

Premiera procesorów Intel Core 12. generacji Alder Lake-HX

Modele Core 12. generacji z linii Alder Lake-HX bazują na hybrydowej architekturze łączącej dwa typy rdzeni – wydajne P-Core i energooszczędne E-Core. Różnica jest taka, że układy wykorzystują to samo jądro krzemowe, które jest stosowane w procesorach dla komputerów stacjonarnych (np. Core i9-12900K).

Co to oznacza w praktyce? Nowe modele oferują nawet 16 rdzeni i 24 wątki (8 rdzeni/16 wątków P-Core i 8 rdzeni/8 wątków E-Core), a do tego zapewniają wsparcie dla pamięci DDR5(do 4800 MHz / LPDDR5 5200 MHz) oraz DDR4 (do 3200 MHz / LPDDR4 4267MHz). Dodatkowym atutem jest obsługa magistrali PCI-Express 5.0 oraz PCI-Express 4.0 (PCH) oraz łączności Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+).

Producent przygotował siedem nowych modeli, które znajdą zastosowanie w laptopach do gier oraz mobilnych stacjach roboczych:

Model Rdzenie/wątki

(P- + E-Core) Taktowanie

(P- / E-Core) Pamięć L3 Grafika Podkręcanie vPro / ECC TDP (Max) Intel Core i9-12950HX 16 / 24

(8/16 + 8/8) 2,3/5,0 GHz

1,7/3,6 GHz 30 MB 32 EU RAM TAK 55 W (157 W) Intel Core i9-12900HX 16 / 24

(8/16 + 8/8) 2,3/5,0 GHz

1,7/3,6 GHz 30 MB 32 EU CPU + RAM NIE 55 W (157 W) Intel Core i7-12850HX 16 / 24

(8/16 + 8/8) 2,1/4,8 GHz

1,5/3,4 GHz 25 MB 32 EU RAM TAK 55 W (157 W) Intel Core i7-12800HX 16 / 24

(8/16 + 8/8) 2,0/4,8 GHz

1,5/3,4 GHz 25 MB 32 EU CPU + RAM NIE 55 W (157 W) Intel Core i7-12650HX 14 / 20

(6/12 + 8/8) 2,0/4,7 GHz

1,5/3,3 GHz 24 MB 32 EU RAM NIE 55 W (157 W) Intel Core i5-12600HX 12 / 16

(4/8 + 8/8) 2,5/4,6 GHz

1,8/3,3 GHz 18 MB 32 EU RAM TAK 55 W (157 W) Intel Core i5-12450HX 8 / 12

(4/8 + 4/4) 2,4/4,4 GHz

1,8/3,1 GHz 12 MB 16 EU RAM NIE 55 W (157 W)

Jednostki różnią się liczbą rdzeni oraz taktowaniem. Warto również zauważyć, że zapewniają one wsparcie dla podkręcania pamięci RAM (rdzenie procesora mogą być podkręcane tylko w niektórych modelach). Producent przygotował też specjalne biznesowe modele ze wsparciem dla pamięci ECC oraz rozszerzeniami vPro.

Warto jednak zwrócić uwagę na wyższy pobór mocy - domyślny limit mocy to 55 W, ale maksymalnie może on wynosić aż 157 W (!). Nowe układy będą zatem wymagały solidnego chłodzenia (głównie znajdą zastosowanie w większych, 15- i 17-calowych konstrukcjach).

Wydajność procesorów Intel Core 12. gen HX

Producent chwali się, że nowe procesory zapewniają dużo lepszą wydajność względem poprzedniej serii oraz konkurencyjnych modeli AMD i Apple.

Core i9-12900HX w zastosowaniach jednowątkowych ma być o 17% wydajniejszy, zaś w wielowątkowych aż o 64% względem Core i9-11980HK (topowego modelu z poprzedniej generacji). Podobnie wygląda przewaga względem AMD Ryzen 9 6900HX czy Apple M1 Max.

Spory wzrost wydajności będzie widoczny również w profesjonalnych aplikacjach dla projektantów w Autodesk AutoCAD jest to 12% przewagi, ale w Autodesk Revit i Inwentor już odpowiednio 28% i 21%.

Intel zapewnia, że nowe procesory sprawdzą się również jako podstawa laptopa do gier, aczkolwiek w tym przypadku już zrezygnowano z porównania do innych modeli.

Laptopy z procesorami Intel Core 12. gen HX

Procesory Intel Core 12. generacji HX mają trafić do topowych laptopów do gier oraz mobilnych stacji roboczych - będą to najwydajniejsze i najdroższe konstrukcje dostępne na rynku.

Swoje laptopy mają zaprezentować wszyscy główni producenci, ale nie powinniśmy oczekiwać wysypu takich konstrukcji - według zapowiedzi producenta, w tym roku na rynku pojawi się ponad 10 różnych projektów laptopów do gier i stacji roboczych (wśród nich m.in. ASUS ROG Strix Scar 17 SE, HP Omen 17, Gigabyte Aorus 15X i 17X, MSI GE67 Raider, GE77 Raider i GT77 Titan oraz Lenovo Legion 7i.

Źródło: Intel