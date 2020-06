MacBook Pro 16 to sprzęt, który może się podobać. Od premiery laptopa minęło już kilka miesięcy, ale właśnie pojawiła się jego nowa konfiguracja z kartą AMD Radeon Pro 5600M. Trzeba jednak za nią sporo dopłacić.

Apple MacBook Pro 16 z kartami AMD Radeon Navi

MacBook Pro 16 to sprzęt dla wymagających użytkowników, który wyróżnia przyzwoita specyfikacja – dostępne konfiguracje przewidują m.in. 6-rdzeniowy procesor Intel Core i7 lub 8-rdzeniowy Core i9, a także do 32 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 8 TB.

Producent zastosował też karty graficzne AMD Radeon Pro z generacji Navi – do tej pory był to Radeon Pro 5300M lub Radeon Pro 5500M (obydwa modele AMD oferuje firmie Apple na wyłączność).

Radeon Pro 5600M na wyłączność dla MacBook Pro 16

Od teraz klienci mogą zdecydować się także na konfiguracje z mocniejszą kartą Radeon Pro 5600M – konstrukcja oferuje 5,3 TFLOPS mocy obliczeniowej w obliczeniach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji (FP32) i dysponuje 8 GB pamięci HBM2 o przepustowości 394 GB/s. Na tle wcześniejszych modeli wygląda naprawdę nieźle - zobaczcie zresztą sami:

Model Jednostki CU Procesory strumieniowe Moc obliczeniowa FP32 Pamięć wideo Przepustowość pamięci TGP Radeon Pro 5600M 40 2560 5,3 TFLOPS 8 GB HBM2 2048-bit 394 GB/s 50 W Radeon Pro 5500M 24 1536 4,0 TFLOPS 4 lub 8 GB GDDR6 128-bit 192 GB/s 50 W Radeon Pro 5300M 20 1280 3,2 TFLOPS 4 GB GDDR6 128-bit 192 GB/s 50 W

Radeon Pro 5600M sprawdzi się w profesjonalnych zastosowaniach, takich jak: edycja wideo, obróbka koloru, programowanie aplikacji, tworzenie gier. Szybka pamięć będzie atutem w zastosowaniach intensywnie korzystających z danych.

MacBook Pro 16 z topową kartą - ile kosztuje?

Pozostaje jeszcze kwestia ceny. MacBook Pro 16 nie należy do najtańszych sprzętów, a wersja z kartą Radeon Pro 5600M jest już absurdalnie droga – do takiej konfiguracji trzeba dopłacić 4000 złotych. Z drugiej strony MBP 16 to sprzęt, który ma na siebie zarabiać, więc dla potencjalnych klientów ma to drugorzędne znaczenie.

Źródło: Apple, AMD

