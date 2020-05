Łączność 5G i nawet 29 godzin działania między ładowaniami. Laptopy HP EliteBook x360 1000 G7 mogą się właśnie tym pochwalić i zapewniać równie komfortowe warunki do pracy w domu, w biurze, jak i… gdziekolwiek się udamy.

Biznesowe laptopy HP EliteBook x360 1000 G7 mają 360-stopniowe zawiasy i dotykowe ekrany, dzięki czemu można z nich korzystać jak z tabletów. Są to jednak pełnoprawne laptopy, na których pokładach mogą znaleźć się nawet procesory Intel Core i7 10. generacji, do 32 GB pamięci RAM LPDDR4 i 2-terabajtowe SSD. Do tego dochodzą: czytnik linii papilarnych, kamerka 720p i system audio od Bang & Olufsen. Najważniejsze jest jednak coś innego, mianowicie to, że…

Nowe EliteBooki oferują pierwszorzędną łączność: 5G, Wi-Fi 6 i komplet podstawowych gniazd

Dobra łączność to dziś podstawa i HP zdaje się zdawać z tego sprawę. Dlatego też nowe EliteBooki – jak na mobilne bestie przystało – mogą łączyć się z Internetem za pomocą technologii 5G (dzięki modemowi Qualcomm Snapdragon X55), a także Wi-Fi 6. To szansa na szybkie i niezawodne połączenie właściwie niezależnie od okoliczności.

Oprócz tego te laptopy z 5G mają jeszcze na pokładach moduły Bluetooth 5, a gniazda, jakie oddają nam do dyspozycji, to cztery porty USB (po dwa klasyczne i typu C), złącze HDMI 1.4 oraz mini jack, pozwalający na podpięcie słuchawek. W połączeniu ze wspomnianą kamerką HD mamy więc też konkretne narzędzie do wideorozmów.

HP EliteBook x360 1040 G7 imponuje czasem pracy. Czym się różni od EliteBook x360 1030 G7?

Laptop HP EliteBook x360 1040 G7 ma 14-calowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości 4K i jasności 550 nitów oraz akumulator 78,5 Wh, który po naładowaniu do pełna zapewnia nawet 29 godzin pracy. Model EliteBook x360 1030 G7 ma nieco mniejszą „baterię” – 54 Wh, ale mniejszy jest też jego wyświetlacz (13,3 cala) przy zachowaniu rozdzielczości i jasności (albo opcjonalnie spadku do Full HD z jasnością 1000 nitów).

Dodajmy jeszcze, że laptopy HP EliteBook x360 7. generacji zadebiutują na rynku w lipcu. Specyfikacje wyglądają kusząco, ale to, czy będzie warto je kupić, będzie oczywiście zależało od cen. Niestety na razie producent z Palo Alto ich nie ujawnił.

Źródło: HP, NotebookCheck, New Atlas

Czytaj dalej o laptopach: