Kopalnie kryptowalut to dosyć kontrowersyjny pomysł na biznes – przedsiębiorstwa przynoszą ogromne zyski, ale też generują spore zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jeden z regionów w Chinach nie godzi się na takie marnotrawstwo i zakazał działania kopalni kryptowalut.

Mongolia Wewnętrzna to region autonomiczny w Chinach, w którym znajdują się duże kopalnie węgla, dzięki czemu słynie z bardzo niskich cen energii elektrycznej. W związku z tym jest to też jeden z najpopularniejszych regionów do budowania kopalni kryptowalut - według badań University of Cambridge, Mongolia Wewnętrzna może odpowiadać za 8% światowej mocy obliczeniowej sieci do kopania kryptowaluty Bitcoin (przy czym całe Chiny stanowią około 65% mocy obliczeniowej sieci).

Mongolia Wewnętrzna zakazuje kopania kryptowalut

Rozwój branży „koparkowej” wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, co kłóci się z planami władz jednostki administracyjnej (według opublikowanego planu Komisji ds. Rozwoju i Reform Mongolii Wewnętrznej, w tym roku region planuje obniżyć zużycie energii elektrycznej o 1,9%).

W związku z tym władze podjęły radykalne działania i zakazały budowania nowych kopalni kryptowalut, a istniejące przedsiębiorstwa mają zostać zamknięte do końca kwietnia. Warto dodać, że podobna decyzja dotyczy też przestarzałych (energochłonnych) firm z branży energetycznej oraz hut stali, żelazostopów i miedzi.

Decyzja na pewno nie spodoba się osobom prowadzącym kopalnie kryptowalut, więc pewnie przeniosą oni swoje biznesy do innych regionów Chin. Myślicie, że Polska powinna podjąć podobną decyzję do władz Mongolii Wewnętrznej?

Źródło: Bloomberg, El Chapuzas Informatico, foto: Asia Times

Zobacz więcej o kryptowalutach: