Karty graficzne Radeon RX 6000 mogą zaskoczyć nie tylko wydajnością, ale także wyglądem – referencyjne wersje przypominają… modele konkurencji. W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia nowych kart.

Czekacie na karty Radeon RX 6000? Choć do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, to producent stopniowo podsyca atmosferę wokół nowych modeli. Wczoraj pisaliśmy o zdjęciu topowej karty, a dzisiaj mamy dla Was kolejne wizualizacje nowych modeli.

Nowe zdjęcia kart ujawnił JayzTwoCents (rzekomo pochodzą one z anonimowego źródła, które nie są powiązane ani z AMD ani z producentami niereferencyjnych wersji). Patrząc na oficjalną wizualizację, materiały wydają się bardzo wiarygodne.

Karty AMD Radeon RX 6000 na zdjęciach

JayzTwoCents ujawnił rendery dwóch referencyjnych kart – wydajniejszej wersji z trzema wentylatorami (Radeon RX 6800?) oraz słabszej wersji z dwoma wentylatorami (Radeon RX 6700?). Co warto podkreślić, obydwie konstrukcje korzystają z dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

Rendery, renderami, ale jak to wygląda w rzeczywistości? JayzTwoCents zaprezentował też zdjęcie wydajniejszego modelu (najprawdopodobniej wersji inżynieryjnej).

Nowe modele niektórym mogą się podobać, innym niekoniecznie. Nie da się ukryć, że projekt AMD przypomina konkurencyjne modele GeForce RTX 2000 Founders Edition. Przypadek? Pewnie nie do końca.



Bardziej spostrzegawczy zauważą, że karty Radeon RX 6000 mają podobny kształt obudowy do modeli GeForce RTX 2000 Founders Edition

Kiedy premiera kart Radeon RX 6000?

Więcej o nowych kartach powinniśmy się dowiedzieć 28. października – AMD organizuje wtedy konferencję, na której ma oficjalnie zaprezentować modele Radeon RX 6000. Można podejrzewać, że producent ujawni też szczegóły techniczne, wydajność i ceny nowych modeli. Na sklepową premierę pewnie będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

Źródło: YouTube @ JayzTwoCents

