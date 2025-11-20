Planujecie zakup karty graficznej? PowerColor ostrzega, że to ostatni moment na zakup sprzętu w dobrej cenie.

Boom na rynku sztucznej inteligencji oraz intensywna rozbudowa centrów danych prowadzą do niedoborów pamięci, a ich skutkiem są już widoczne podwyżki cen modułów RAM i dysków SSD.

Kryzys na rynku pamięci może przełożyć się również na inne segmenty elektroniki. Coraz częściej mówi się o problemach w sektorze kart graficznych, które mogą doprowadzić do kolejnych wzrostów cen. Kolejne źródła potwierdzają te doniesienia.

Ostatni moment na zakup karty graficznej w dobrej cenie

Steven z amerykańskiego oddziału PowerColor opublikował na Reddicie wpis, który nie napawa optymizmem. Przedstawiciel firmy produkującej karty Radeon poinformował, że wkrótce ruszą promocje na GPU — i mogą to być ostatnie okazje, by kupić kartę graficzną w atrakcyjnej cenie.

“Kup przed ostatnim tygodniem roku, zanim ceny wzrosną.”

Podkreślił jednocześnie, że wpis to porada kierowana do osób planujących zakup i zastanawiających się nad najlepszym momentem na zakup karty graficznej.

Jaką kartę graficzną kupić?

W polskich sklepach również pojawiają się ciekawe oferty w ramach Black Friday i Black Week. Jeśli rozważacie zakup karty graficznej, warto śledzić promocje i wybrać odpowiedni model. Zainteresowanych odsyłamy do naszego zestawienia polecanych modeli.