Czekacie na nowe procesory AMD? Kolejna generacja modeli Ryzen wprowadzi sporo zmian, ale nie powinniśmy oczekiwać większej liczby rdzeni – w sieci pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzących jednostek.

Mowa o procesorach AMD o nazwie kodowej Raphael, które najprawdopodobniej pojawią się jako modele Ryzen 6000 lub 7000. Producent póki co nie potwierdza planów wydania nowych jednostek, ale w sieci już pojawiają się przecieki ze specyfikacją konstrukcji.



Firma AMD do tej pory tylko potwierdziła prace nad architekturą Zen 4, ale nie ujawniła jakie procesory będą z niej korzystać

AMD Raphael – specyfikacja nowych procesorów Ryzen

Patrick Schur z Twittera ujawnił, że nowa generacja procesorów będzie bazować mikroarchitekturze Zen 4 – maksymalnie zaoferują one 16 rdzeni, czyli tyle samo co w obecnych modelach Ryzen 5000 „Vermeer”. Wygląda więc na to, że nie doczekamy się konstrukcji wyposażonych w 24 rdzenie (jak podejrzewały niektóre źródła).

Liczbę rdzeni potwierdził też inny profil - ExecutableFix. Podobno mamy tutaj mieć do czynienia z konstrukcjami wyposażonymi w zintegrowany układ graficzny. Nie będą to jednak typowe układy APU jak np. modele Ryzen 4000G „Renoir” (czyli słabsze jednostki z monolitycznym jądrem).

Procesory AMD Raphael zostaną wykonane w 5-nanometrowej litografii i mają cechować się współczynnikiem TDP do 170 W. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że układy mają współpracować z pamięciami DDR5 RAM, a do ich obsługi konieczne będą nowe płyty główne z gniazdem AM5.

Nowe procesory AMD Ryzen – nie możemy się doczekać premiery

Jeżeli śledzicie nasze newsy, ujawnione informacje nie powinny być dla Was zaskoczeniem – to w zasadzie potwierdzenie wcześniejszych przecieków z serwisu Gamers Nexus.

Nie oznacza to jednak, że procesory AMD Raphael nie są godne zainteresowania. Jednostki wprowadzą sporo zmian, które na pewno przełożą się na poprawę wydajności i efektywności energetycznej. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać premiery.

Źródło: Twitter @ ExecutableFix, Twitter @ Patrick Schur, Gamers Nexus