AMD potwierdziło plany wydania procesorów Ryzen 8000. Nowe modele wprowadzą kilka usprawnień, ale nadal będą kompatybilne z platformą AM5.

Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 7000. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i pracuje nad kolejnymi generacjami procesorów - układy będą zgodne z obecnymi płytami głównymi AM5.

AMD zapowiada nowe procesory Ryzen 7000 i 8000

Podczas konferencji AMD Meet the Experts Maximizing Server Deployments with AMD Ryzen Processors A Showcase of Partner Portfolios for AM5 Socket producent ujawnił kilka nowych informacji dotyczących serwerów i stacji roboczych. Nas zainteresowały szczegóły dotyczące rozwoju platformy AM5.



AMD potwierdza, że nowe procesory Ryzen 7000 i 8000 będą kompatybilne z płytami głównymi AM5

Jeszcze w tym roku producent planuje wydać nowe procesory Ryzen 7000, które mają łączyć rdzenie Zen 4 i zintegrowany układ graficzny z generacji Navi 3 (na bazie architektury RDNA 3). Najpewniej chodzi tutaj o układy Ryzen 7000 Phoenix, które są już dostępne w laptopach.

Dużo ciekawiej zapowiada się przyszły rok. AMD potwierdziło plany wydania całkowicie nowych procesorów Ryzen 8000, które zostaną wyposażone w rdzenie Zen 5 i zintegrowany układ graficzny Navi 3.5 (RDNA 3.5). Co ważne, jednostki będą kompatybilne z platformą AM5.

rozwiń

Co prawda AMD nie ujawnia czego można się spodziewać po nowej grafice, ale pierwsze informacje podał już użytkownik Kepler. Układy RDNA 3.5 mają być czymś pośrednim między generacją RDNA 3 a RDNA 4 – architektura zostanie wyposażona w nowe jednostki SALU z obsługą instrukcji FP32 i ulepszeniami silnika geometrii, ale nie będzie zawierać wszystkich nowości z generacji RDNA 4 (w tym nowego schedulera czy ulepszonych rdzeni RT).

AMD potwierdza, że platforma AM5 będzie wspierana do 2026 roku. Można zatem podejrzewać, że na procesorach z generacji Ryzen 8000 się nie skończy i takie płyty będą wspierać jeszcze jedną lub dwie kolejne generacje CPU.

Źródło: AMD