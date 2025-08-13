Robili zdjęcia Księżyca Samsungiem S25 Ultra. Czy to scena ze Star Wars?

Właściciele Samsungów Galaxy S25 Ultra dostrzegli nietypowy problem. Aparat fotograficzny nie działa poprawnie. To efekt instalacji najnowszego oprogramowania.

Nowy Samsung Galaxy S25 Ultra to flagowy smartfon koreańskiej marki. Należy do najlepszych telefonów do robienia zdjęć. Nic więc dziwnego, że wielu użytkowników robi nim całkiem efektowne fotografie. Ostatnio pojawiły się jednak doniesienia, że coś jest nie tak z kamerą Galaxy S25 Ultra. Problem pojawił się, gdy właściciele chcieli sfotografować księżyc nocą i użyli zbliżenia.

Problem z Samsung Galaxy S25 Ultra (One UI 8 beta)

Użytkownicy Galaxy S25 Ultra donoszą o problemie związanym z kamerą. Pojawia się na urządzeniach, które posiadają najnowsze oprogramowanie One UI 8 w wersji beta. To wciąż wersja testowa, pewne niedogodności wydają się zatem czymś zrozumiałym. Efekty sesji zdjęciowych nocnego Księżyca są jednak zadziwiające.

Na podglądzie wszystko wygląda normalnie. Księżyc nocą ma żółto-pomarańczowy kolor. Użytkownicy wykorzystywali do robienia zdjęć funkcję zbliżenia obiektu (nawet 100-krotnego). Niestety, zapisane zdjęcie ma nienaturalne kolory. Księżyc staje się fioletowy lub różowy. Błąd dotyczy każdego poziomu zbliżenia (10x, 20x, 30x, 100x).

Przyczyny problemu z aparatem w Galaxy S25 Ultra

Winowajcą jest nowe oprogramowanie. Najpewniej chodzi o błędne działanie balansu bieli ustawianego w trakcie przetwarzania zrobionego zdjęcia. Zadaniem algorytmów, które wykorzystują też AI, jest poprawa jakości zdjęć. Twórcy chcieli, aby nawet zbliżenie cyfrowe wyglądało efektownie i wyraźnie. Efekt uboczny widzimy jednak na zdjęciach.

Problem dotyczy wyłącznie użytkowników z zainstalowanym najnowszym oprogramowaniem w wersji beta - One UI 8 bazującym na Androidzie 16. Co ciekawe, zgłoszenia problemu pojawiły się dopiero po aktualizacji do najnowszej, czwartej wersji beta. Poprzednie wersje testowe działały pod tym względem poprawnie.

Problemu nie rozwiązuje wyłączenie automatycznego dostosowania scenerii (Scene Optimizer). Samsung zachęca natomiast do przesyłania raportów o błędzie z logami do kilkunastu minut od wystąpienia problemu.

Samsung nie wydał oficjalnego oświadczenia w tej kwestii. Zespół techniczny jest jednak świadomy problemu. Możemy się spodziewać, że problem zostanie rozwiązany w kolejnej wersji beta lub już w finalnej, oficjalnej wersji Androida 16 z nakładką One UI 8 dla nowych Samsungów Galaxy S25 Ultra.