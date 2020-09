Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę procesorów AMD Ryzen 5000. W sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności, które wskazują na znaczną poprawę osiągów nowych procesorów.

Nowa generacja procesorów ma zastąpić modele Ryzen 3000, który zostały wyjątkowo dobrze przyjęte przez klientów (w ostatnich miesiącach stanowią one przeważającą większość sprzedawanych CPU). Nieoficjalnie wiadomo, że producent planuje pominąć serię Ryzen 4000 i od razu przejść do serii Ryzen 5000.

Wiemy, że jednostki będą bazować na nowej architekturze Zen 3 i zostaną wykonane w 7-nanometrowym procesie technologicznym. Możemy więc oczekiwać poprawy wydajności i efektywności energetycznej.

AMD Ryzen 7 5800X – nowy procesor zaskakuje wydajnością

W bazie benchmarka Ashes of the Singularity pojawiły się wpisy z wydajnością komputera z procesorem AMD Ryzen 7 5800X. Według wcześniejszych przecieków, układ ma oferować 8 rdzeni i 16 wątków (będzie to następca modelu Ryzen 7 3800X). Procesor został połączony z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2080.

Tryb Wydajność Ryzen 7 5800X Wydajność Ryzen 7 3800X Wydajność Intel Core i9 10900K Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 3800X Ryzen 7 5800X vs Core i9 10900K Normal 166,6 125,6 136,3 +32,64% +22,23% Medium 135,3 111,3 118,6 +21,56% +14,08% Heavy 110,2 86,9 96,4 +26,93% +14,42%

Wyniki wyglądają zaskakująco dobrze. Ryzen 7 5800X jest tutaj o 21 – 32% wydajniejszy względem modelu Ryzen 7 3800X i o 14 – 22% względem konkurencyjnego modelu Core i9-10900K.

Kiedy premiera procesora AMD Ryzen 7 5800X

Jeżeli przecieki okazałyby się prawdziwe, nowa generacja Ryzenów mogłaby poważnie zagrozić Intelowi i zdetronizować go także w grach. Ciekawe jak będzie z cenami, bo „czerwoni” zapewne będą odważniej pochodzić do tematu.

Szczegóły na temat nowych procesorów (w tym modelu Ryzen 7 5800X) powinniśmy poznać 8. października podczas konferencji AMD.

Źródło: Twitter @ TUM_APISAK, Ashes of the Singularity, Planet 3D Now!

