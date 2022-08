Czekacie na procesory AMD Ryzen 7000? My też! Mamy jednak dobre wieści. Niedługo powinna nastąpić oficjalna zapowiedź procesorów. Niestety, na dostępność będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

Co nowego w procesorach AMD Ryzen 7000?

Procesory AMD Ryzen 7000 zostały zapowiedziane już jakiś czas temu, więc wiemy czego możemy się spodziewać – producent chwalił się dużo lepszą wydajnością i funkcjonalnością.

Nowe modele będą bazować na architekturze Zen 4 – układy mają dysponować maksymalnie 16 rdzeniami i podstawową, zintegrowaną grafiką z generacji RDNA 2. Nadal będziemy mieli do czynienia z konstrukcją opartą o chiplety, ale te zostaną wykonane w 5- i 6-nanometrowej litografii.

Nieoficjalnie wiadomo, że w planach są cztery modele:

Ryzen 9 7950X – 16 rdzeni/32 wątki

Ryzen 9 7900X – 12 rdzeni/24 wątki

Ryzen 7 7700X – 8 rdzeni/16 wątków

Ryzen 5 7600X – 6 rdzeni/12 wątków

Przy okazji doczekamy się też premiery platformy AM5, która zaoferuje wsparcie dla pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0. Producent potwierdził, że nowe gniazdo będzie zgodne z obecnymi chłodzeniami pod AM4.

Ryzen 7000 – ujawniono datę premiery procesorów

Co prawda producent nie ujawnia szczegółów na temat dokładnej daty premiery procesorów (potwierdzono jedynie, że mają one zadebiutować jeszcze w tym kwartale), ale ciekawe informacje ujawnili redaktorzy serwisu WCCFtech.

Premiera nowej platformy miałaby zostać podzielona na kilka etapów:

30 sierpnia – prezentacja procesorów AMD Ryzen 7000

13 września – testy procesorów AMD Ryzen 7000 i płyt głównych X670

15 września – rozpoczęcie sprzedaży procesorów AMD Ryzen 7000

Oznacza to, że pod koniec sierpnia mielibyśmy do czynienia z tzw. papierową premierą, gdzie zapewne poznalibyśmy specyfikację, wyniki testów producenta i ceny układów. Na niezależne testy będziemy musieli poczekać 2 tygodnie – do 13 września, a sprzedaż rozpocznie się dopiero 15 września. Plan wydaje się wiarygodny, ale nie możemy go potwierdzić.

Pozostaje zatem cierpliwie czekać na premierę procesorów, publikację testów i rozpoczęcie sprzedaży. Który model wydaje Wam się najciekawszy?

Źródło: WCCFTech