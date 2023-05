AMD wprowadza procesory Ryzen 7040U, które znajdą zastosowanie w nowoczesnych laptopach. Nowa generacja układów oferuje dużo lepszą wydajność, a do tego pozwala na dłuższą pracę urządzenia na wbudowanej baterii.

Pierwsze mobilne procesory Ryzen 7000 zapowiedziano na początku roku, ale producent nie ujawnił wszystkich planowanych jednostek. Dopiero teraz zapowiedziano układy Ryzen 7040U dla nowoczesnych, kompaktowych laptopów i ultrabooków. Sprzęt zapowiada się wyjątkowo obiecująco.

AMD Ryzen 7040U – nowa generacja procesorów dla ultrabooków

Procesory AMD Ryzen 7040U to kolejne jednostki z generacji Phoenix. W odróżnieniu od modeli Ryzen 7040H i 7040HS, tym razem są to układy przeznaczone dla kompaktowych laptopów i przenośnych konsol do grania (np. AOKZOE A1 PRO).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie Pamięć L2 + L3 Kontroler RAM Grafika Ryzen AI TDP Ryzen 9 7940HS 8/16 4,0 - 5,2 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) TAK 35 - 54 W Ryzen 9 7940H 8/16 4,0 - 5,2 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) TAK 35 - 54 W Ryzen 7 7840HS 8/16 3,8 - 5,1 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) TAK 35 - 54 W Ryzen 7 7840H 8/16 3,8 - 5,1 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) TAK 35 - 54 W Ryzen 5 7640HS 6/12 4,3 - 5,0 GHz 6 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 760M (8 CU) TAK 35 - 54 W Ryzen 5 7640H 6/12 4,3 - 5,0 GHz 6 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 760M (8 CU) TAK 35 - 54 W Ryzen 7 7840U 8/16 3,3 - 5,0 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) TAK 15 - 30 W Ryzen 5 7640U 6/12 3,5 - 4,9 GHz 6 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 760M (8 CU) TAK 15 - 30 W Ryzen 5 7540U 6/12 3,2 - 4,9 GHz 6 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 740M (4 CU) - 15 - 30 W Ryzen 5 7440U 4/8 3,0 - 4,7 GHz 4 + 8 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 740M (4 CU) - 15 - 30 W

Pod względem budowy nic się nie zmieniło. Producent w jednym układzie połączył rdzenie Zen 4, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5-5600 lub LPDDR5x-7500 (w zależności od wersji układu) oraz zintegrowany układ graficzny na bazie architektury RDNA 3.

Warto zauważyć, że tylko w wydajniejszych modelach zastosowano technologię Ryzen AI, czyli dodatkowy układ na bazie architektury Xilinx XDNA do wspomagania sztucznej inteligencji. Producent nie ujawnia jednak zbyt wielu informacji o zastosowaniu takiego chipa (wiadomo, że jest on wspierany w Microsoft Studio Effects Pack w systemie Windows 11).

Modele Ryzen 7040U cechują się niższym współczynnikiem TDP – standardowo wynosi on 28 W, ale może być konfigurowany w zakresie 15 – 30 W. Takie układy cechują się słabszą wydajnością niż wersje H/HS, ale za to mogą być stosowane w bardziej kompaktowych konstrukcjach.

Wydajność procesorów AMD Ryzen 7040U

Producent przy okazji ujawnił też pierwsze wyniki wydajności topowego modelu AMD Ryzen 7 7840U. Osiągi porównano do procesorów Intel Core i7-1360P i Apple M2, czyli konkurencyjnych modeli z podobnych segmentów.

W procesorowych zastosowaniach Ryzen 7 7840U ma być dużo wydajniejszy od Core i7-1360P. Przy mniej skomplikowanych zastosowaniach różnica wynosi około 30-40%, ale w bardziej wymagających zadaniach przewaga może być przeszło dwukrotna.

Mniejsza różnica jest widoczna przy porównaniu modelu Ryzen 7 7840U do układu Apple M2. Procesor AMD zwykle jest lepszy o kilka procent, ale są też zastosowania z dużo wyższą przewagą.

Nowy procesor dużo lepiej wypada także w grach. Warto jednak zauważyć, że producent nie podał dokładnej płynności animacji (wiadomo tylko, że testy przeprowadzono w rozdzielczości 1080p na niskich ustawieniach, a przewaga konfiguracji AMD nad Intelem wynosi od 30 do 139%).

AMD chwali się, że układy Ryzen 7040U zapewniają jeszcze dłuższy czas pracy na wbudowanej baterii. Niestety producent nie podaje tutaj żadnych konkretnych informacji.

Jak będzie to wyglądać w praktyce? Trzeba poczekać na premierę laptopów i niezależne testy.

Kiedy laptopy z procesorami AMD Ryzen 7040U?

Procesory AMD Ryzen 7040U głównie trafią do kompaktowych laptopów (będą one oznaczone nową naklejką). Producent nie ujawnia kiedy takie modele trafią do sprzedaży. Wiadomo, że konstrukcje z wydajniejszymi układami Ryzen 7040HS mają pojawić się jeszcze w tym miesiącu (układy Ryzen 7040H są przeznaczone tylko do laptopów na chiński rynek).

Źródło: AMD, ComputerBase