Ciągle czekamy na sklepową premierę laptopów z najnowszymi procesorami AMD Ryzen 7040. Niestety nie mamy tutaj dobrych wieści – nowe konstrukcje pojawią się później niż pierwotnie zapowiadano.

Procesory AMD Ryzen 7040 (Phoenix) zostały zapowiedziane na początku roku, a ich specyfikacja na pewno wzbudziła zainteresowanie entuzjastów. Co warto o nich wiedzieć?

AMD Ryzen 7040 – warto na nie czekać

Procesory Ryzen 7040 (jakiś czas temu AMD wprowadziło nowy system oznaczeń) to całkowicie nowe jednostki, które trafią do wydajnych laptopów do grania i tworzenia treści. Nie są to jednak tak mocarne układy, jak topowe modele Ryzen 7045HX.

Specyfikacja wygląda bardzo interesująco. Producent w jednym układzie połączył rdzenie Zen 4, dwukanałowy kontroler obsługujący pamięci DDR5/LPDDR5 oraz zintegrowaną grafikę na bazie architektury RDNA 3. Ciekawostką jest też specjalny silnik AMD XDNA wspomagający obliczenia AI.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie Pamięć L2 + L3 Kontroler RAM Grafika TDP Ryzen 9 7940HS 8/16 4,0 - 5,2 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) 35-45 W Ryzen 9 7940H 8/16 4,0 - 5,2 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) 35-45 W Ryzen 7 7840HS 8/16 3,8 - 5,1 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) 35-45 W Ryzen 7 7840H 8/16 3,8 - 5,1 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) 35-45 W Ryzen 5 7640HS 6/12 4,3 - 5,0 GHz 6 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 760M (8 CU) 35-45 W Ryzen 5 7640H 6/12 4,3 - 5,0 GHz 6 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 760M (8 CU) 35-45 W Ryzen 7 7840U* 8/16 3,3 - 5,0 GHz 8 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 780M (12 CU) 15 - 28 W Ryzen 5 7640U* 6/12 3,5 - 4,9 GHz 6 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 760M (8 CU) 15 - 28 W Ryzen 5 7540U* 6/12 ??? 6 + 16 MB DDR5-5600

LPDDR5x-7500 Radeon 740M (6 CU) 15 - 28 W *specyfikacja nieoficjalna

Producent przygotował dziewięć modeli – niskonapięciowe 7040U oraz wydajniejsze 7040H/HS. Warto jednak zauważyć, że wersje H i HS to w teorii takie same modele (nie różnią się pod względem specyfikacji).

Pierwsze testy wskazują na świetną wydajność zintegrowanej grafiki, która oferuje podobne osiągi do słabszych, samodzielnych kart graficznych. Bardzo ciekawie może wypadać też kwestia efektywności energetycznej.

Kiedy laptopy z procesorami AMD Ryzen 7040?

Pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 7040 pierwotnie miały pojawić się już w marcu, ale producent przesunął dostępność sprzętu na kwiecień. Tyle, że kwiecień minął, a laptopów nadal nie ma w sprzedaży. Co się stało?

Serwis Tom’s Hardware dopytał o to producenta. Okazuje się, że kwietniowa dostępność dotyczyła samych dostaw procesorów do producentów OEM.

Zaczęliśmy zwiększać produkcję procesorów z serii Ryzen 7040. Nasi partnerzy OEM rozpoczęli dostawy takich konstrukcji, głównie z układami 7040HS, więc w ciągu najbliższych tygodni powinny one trafić do sklepów detalicznych. W zeszłym kwartale rozpoczęliśmy wysyłkę i te modele powinny być dostępne w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Wygląda więc na to, że pierwsze laptopy z procesorami Ryzen 7040 pojawią się dopiero w maju i początkowo będą to konstrukcje oparte o układy Ryzen 7040HS. Czekacie? My bardzo!

Źródło: AMD, Tom’s Hardware, VideoCardz