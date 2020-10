Jaką wydajność zaoferuje procesor AMD Ryzen 9 5900X? Pierwsze informacje o osiągach wyglądają bardzo obiecująco.

Sklepowa premiera procesorów AMD Ryzen 5000 zbliża się coraz większymi krokami, więc część osób już zastanawia się nad zakupem nowej jednostki. Szczególnie ciekawie zapowiada się model Ryzen 9 5900X. Czego możemy się po nim spodziewać?

AMD Ryzen 9 5900X – specyfikacja procesora

Ryzen 9 5900X to następca modeli Ryzen 9 3900X i Ryzen 9 3900XT z generacji Zen 2. Jednostka została wyposażona w 12 rdzeni i 24 wątki Zen 3 o taktowaniu 3,7 GHz (w trybie Boost może ono wzrosnąć maksymalnie do 4,8 GHz). Producent przewidział odblokowany mnożnik, dzięki któremu można dodatkowo podkręcić zegary (TDP oszacowano na 105 W).

Oprócz tego zastosowano po 512 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń, po 32 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu na każde sześć rdzeni oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200. Rzecz jasna jest też kontroler PCI-Express 4.0.

Model AMD Ryzen 9 3900X AMD Ryzen 9 3900XT AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 9 3950X Generacja Matisse

Zen 2 / 7 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Vermeer

Zen 3 / 7 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Rdzenie/wątki 12/24 12/24 12/24 16/32 Taktowanie 3,8 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz 3,5 GHz Maksymalne taktowanie Boost 4,6 GHz 4,7 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz Pamięć L2 12x 512 KB 12x 512 KB 12x 512 KB 16x 512KB Pamięć L3 4x 16 MB 4x 16 MB 2x 32 MB 4x 16 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny - - - - Linie PCIe 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 24x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TDP 105 W 105 W 105 W 105 W Cena $499 $499 $549 $749

Niestety, nowy model jest też wyraźnie droższy względem poprzedników. Premierowa cena wzrosła o 50 dolarów, ale w praktyce różnica może być jeszcz większa (modele z generacji Ryzen 3000 zdążyły już potanieć).

Wydajność procesora AMD Ryzen 9 5900X

Co prawda na sklepową premierę procesora Ryzen 9 5900X musimy poczekać do przyszłego miesiąca, ale podczas ostatniej konferencji producent zdradził informacje o jego osiągach w benchmarku Cinebench R20. Na co możemy liczyć?

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 631* AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 541 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 538 AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 527 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 521 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 492 *wynik ujawniony przez AMD

AMD przede wszystkim chwaliło się osiągami pojedynczego wątku – Ryzen 9 5900X osiąga w teście CB20 1T 631 punktów, co oznacza, że oferuje najwyższą wydajność jednowątkową spośród wszystkich procesorów dla komputerów stacjonarnych, jakie są przeznaczone do grania. Zarówno modele konkurencji, jak i poprzednie Ryzeny są daleko w tyle.

Podczas konferencji poznaliśmy także przybliżoną wydajność wielowątkową. Nie ujawniono jej wprost, ale bardziej spostrzegawczy mogli zauważyć, że zastosowanie wszystkich wątków przekłada się na 12,91-krotny wzrost wydajności względem wyniku pojedynczego wątku.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T) 9111 Intel Core i9-10980XE (18C/36T) 8825 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 8146* AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 7245 AMD Ryzen 9 3900X (12C/24T) 7138 Intel Core i9-10900K (10C/20T) 6321 *przybliżony wynik ujawniony przez AMD

Łatwo można policzyć, że Ryzen 9 5900X osiąga tutaj około 8146 punktów, co plasuje go pomiędzy 12-rdzeniowym/24-wątkowym Ryzenem 9 3900X lub 3900XT a 16-rdzeniowym/32-wątkowym Ryzenem 9 3950X lub 18-rdzeniowym/36-wątkowym Intel Core i9-10980XE (dużo droższymi - 3950X koztuje około 3400 zł, a 10980XE około 5000 zł).

Ryzen 9 5900X może być prawdziwym hitem w topowym segmencie

Trzeba przyznać, że osiągi procesora w benchmarku Cinebench R20 robią spore wrażenie. Ryzen 9 5900X imponuje wydajnością jednowątkową, a w teście wielowątkowym jest jednym z czołowych modeli dostępnych na rynku. Biorac pod uwagę wyniki tylko z jednego testu, nowy „12-rdzeniowiec” wydaje się całkiem opłacalną propozycją w topowym segmencie (i to pomimo wyższej ceny).

Oczywiście mówimy tylko o jednym teście (w dodatku syntetycznym). Jak będzie w pozostałych zastosowaniach? Przekonamy się po premierze – ta już 5 listopada 2020 roku.

Źródło: AMD, inf. własna

