Jesteśmy po premierze nowych procesorów AMD Ryzen, które podnoszą poprzeczkę w kwestii wydajności – szczególnie ciekawie wypada tutaj topowy model Ryzen 9 5950X, który oferuje wprost rewelacyjne osiągi. Nie oznacza to jednak, że nie można go dodatkowo przyspieszyć.

Do ilu można podkręcić procesor AMD Ryzen 9 5950X?

Ryzen 9 5950X to topowy przedstawiciel nowej serii (plasuje się on jeszcze powyżej przetestowanego przez nas modelu Ryzen 9 5900X). Układ dysponuje 16 rdzeniami i 32 wątkami – bazowe taktowanie wynosi 3400 MHz, natomiast w trybie Boost może ono wzrosnąć nawet do 4900 MHz.

Co ważne, producent pozostawił tutaj odblokowany mnożnik, więc użytkownicy mogą zdecydować się na podkręcenie procesora. Na jaki potencjał możemy liczyć?



Przy wykorzystaniu dobrego chłodzenia AiO można uzyskać 4,7 GHz (foto: Guru3D)

Według pierwszych testów, w większości przypadków można uzyskać stabilne 4700 MHz na wszystkich rdzeniach. Konieczne jest jednak wykorzystanie bardzo dobrego chłodzenia powietrzem lub zestawu chłodzenia cieczą.

Ekstremalne podkręcanie procesora AMD Ryzen 9 5950X

Oczywiście na tym potencjał procesora się nie kończy, bo przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych metod chłodzenia ciekłym azotem można uzyskać jeszcze lepsze wyniki.

Najwyższy wynik uzyskał tajwański overclocker HiCookie, który zdołał podnieść taktowanie procesora do 6362 MHz (!). Warto jednak zauważyć, że ustawienia były niestabilne. Do tego zegar został zwiększony tylko na jednym rdzeniu.

Wyniki z platformy HWBot pokazują, że częściową stabilność udaje się utrzymać dopiero po zmniejszeniu taktowania do 5900 – 6000 MHz – w takim przypadku procesor potrafi ukończyć wielowątkowy test Cinebench R20.

Nie da się ukryć, że możliwości nowych procesorów robią spore wrażenie. Producent zastosował ten sam proces litograficzny, ale udało mu się zwiększyć zegary, a do tego poprawić potencjał na przetaktowanie.

