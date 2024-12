AMD Ryzen 9 9950X3D. Ujawniono specyfikację topowego procesora do gier

AMD przygotowuje się do premiery kolejnych procesorów Ryzen 9000X3D. Poznaliśmy specyfikację topowego modelu Ryzen 9 9950X3D.

Premiera procesora AMD Ryzen 7 9800X3D spotkała się z pozytywnymi opiniami recenzentów. Otrzymaliśmy bardzo wydajny model, który powinien spełnić oczekiwania najbardziej wymagających graczy.

Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje kolejne jednostki Ryzen 9000 z pamięcią 3D V-Cache: 12-rdzeniowy Ryzen 9 9900X3D i 16-rdzeniowy Ryzen 9 9950X3D. W sieci pojawiły się informacje, które potwierdzają specyfikację topowego modelu.

Specyfikacja Ryzen 9 9950X3D

Według ujawnionego zrzutu ekranu, Ryzen 9 9950X3D ma oferować specyfikację zbliżoną do zwykłego modelu Ryzen 9 9950X. Producent zastosował 16 rdzeni/32 wątki na bazie architektury Zen 5 - maksymalne taktowanie ma sięgać 5,65 GHz (czyli będzie niewiele niższe niż w przypadku 9950X)

Ryzen 9 9950X3D został wyposażony w pamięć 3D V-Cache dla jednego jądra CCD. Oznacza to, że osiem rdzeni dysponuje większą pojemnością pamięci podręcznej - do dyspozycji oddano aż 96 MB pamięci L3, a kolejne osiem standardowymi 32 MB. Taka konfiguracja powinna przełożyć się na dobre osiągi w grach i programach (przy czym system będzie musiał odpowiednio przydzielać rdzenie do zadań).

Ujawnione dane potwierdzają, że Ryzen 9 9950X3D cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 170 W. W praktyce oznacza to, że jednostka może wymagać zastosowania wydajnego chłodzenia (w odróżnieniu od poprzedniego modelu Ryzen 9 7950X3D, który cechował się obniżonymi limitami mocy i współpracował nawet z powietrznymi coolerami).

Model AMD Ryzen 9 9950X AMD Ryzen 9 9950X3D Rdzenie/wątki 16/32 16/32 Taktowanie/Boost 4,3/5,7 GHz ~5,65 GHz Pamięć L3 2x 32 MB 96 + 32 MB Kontroler pamięci 2x DDR5-5600 2x DDR5-5600 Grafika Radeon Radeon TDP 170 W 170 W

Czekamy na premierę AMD Ryzen 9 9950X3D

AMD Ryzen 9 9950X3D ma być topową propozycją dla graczy i twórców treści, więc wiele osób na pewno już wyczekuje jego premiery. Nieoficjalnie wiadomo, że nowy model ma zostać zaprezentowany w styczniu podczas konferencji AMD na targach CES 2025 – wtedy też powinniśmy poznać dokładną specyfikację, wydajność i wycenę jednostki (a na pewno będzie to jeden z najdroższych modeli z segmentu konsumenckiego - już zwykły 9950X kosztuje 3 tys. zł).

foto na wejście: Adobe Stock