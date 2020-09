Premiera kart graficznych GeForce RTX 3000 spotkała się z pozytywnym odbiorem entuzjastów, a pierwsze modele mają szansę mocno namieszać w najwyższym segmencie wydajnościowym. Co na to AMD?

Nice launch from @Nvidia yesterday on their new graphics cards, they are going to pair well with our latest @AMDRyzen CPUs. I can’t wait to show you all the great products our @Radeon team has been working on! What an awesome year to be a gamer!!!