Nowa generacja procesorów AMD Ryzen zaoferuje obsługę magistrali CXL, która do tej pory sprawdzała się w centrach danych. Nowe rozwiązanie może przynieść rewolucję jeśli chodzi o komunikację z szybkimi nośnikami danych.

Nowe procesory AMD będą obsługiwać standard CXL

Nie tak dawno na rynku zadebiutowały procesory AMD Ryzen 7000, które wprowadziły sporą rewolucję w komputerach. Producent nie zwalnia tempa i pracuje nad kolejnymi generacjami procesorów. Podczas konferencji Meet the Experts, zapowiedziano, że kolejne generacje konsumenckich procesorów mają obsługiwać interfejs CXL.

Leah Schoeb, starszy menedżer ds. programistów w firmie AMD został zapytany o to dlaczego pamięć operacyjna i nośniki w nowej paltformie korzystają z różnych protokołów, które utrudniają wspólną komunikację. Odpowiedź była tutaj dosyć… zaskakująca.

To nie jest tak, że w przyszłości nie będziemy mostkować tej komunikacji. Jest to coś, czemu się przyglądamy dzięki technologiom takim jak CXL. Tak więc w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat zobaczymy w obszarze serwerów, a także klientów (konsumentów), sposoby, dzięki którym możemy upewnić się, że pamięć i nośniki danych mogą komunikować się za pomocą tej samej magistrali poprzez CXL.

Dlaczego obsługa CXL może być rewolucją?

CXL (Compute Express Link) jest otwartym standardem pozwalającym na szybką komunikację procesora i pamięci oraz procesora i innych urządzeń. Standard bazuje na interfejsie PCI-Express, ale zawiera nowe protokoły, które dają dostęp do podsystemu pamięci i pamięci urządzenia. CXL został zaprojektowany z myślą o wysokowydajnych centrach danych i jest wspierany przez największych graczy na rynku (w przeciwieństwie np. do niedawno porzuconego standardu Intel Optane).

Wprowadzenie obsługi CXL do konsumenckiej platformy (możena podejrzewać, że chodzi o układy AMD Ryzen) przełoży się na lepszą funkcjonalność sprzętu, co powinni docenić wymagający użytkownicy (np. twórcy treści). Patrząc na zapowiedzi Schoeba, taki standard pojawi dopiero w 2025 - 2028 roku, najpewniej w modelach oferujących wsparcie dla magistrali PCI-Express 6.0.

Źródło: Tom’s Hardware, CXL Consortium