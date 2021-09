Firma AMD do tej pory raczej nie była kojarzona z komputerami kwantowymi, ale wkrótce może się to zmienić – producent złożył wniosek patentowy na system, który ma zrewolucjonizować budowę takich maszyn.

Powszechne wykorzystanie komputera kwantowego to jeszcze pieśń przyszłości, ale giganci technologiczni już pracują nad budową i udoskonalaniem takich konstrukcji. Na drodze do rozwoju maszyn stoją jednak dwa poważne problemy: niestabilność i skalowalność systemów. Dzięki rozwiązaniu AMD, będzie można w pewnym stopniu ominąć te ograniczenia.

Patent AMD zrewolucjonizuje komputery kwantowe

AMD złożyło wniosek patentowy „Look Ahead Teleportation for Reliable Computation in Multi-SIMD Quantum Processor", który można przetłumaczyć jako: teleportacja z wyprzedzeniem w celu poprawy niezawodności obliczeń w procesorze kwantowym na bazie architektury Multi-SIMD.

Musicie przyznać, że brzmi… dosyć skomplikowanie. O co więc chodzi?

Chodzi o technologię, która ma wykorzystać zjawisko teleportacji kwantowej do zwiększenia niezawodności systemu kwantowego (a trzeba zaznaczyć, że w tym przypadku ma to szczególnie istotne znaczenie, bo komputery kwantowe są wyjątkowo niestabilnymi konstrukcjami i cecha ta pogłębia się wraz z rozbudową systemów). Dodatkowo pozwoli ona zoptymalizować obliczenia, a tym samym zmniejszyć liczbę niezbędnych kubitów do wykonania danego obliczenia.

Patent AMD obejmuje również wbudowany procesor predykcji (przewidywania), którego celem jest jest analiza obciążenia wyjściowego, przewidywanie obliczeń, które można wykonywać równolegle (a które nie) i odpowiednie rozłożenie obciążenia na kubity za pomocą teleportacji kwantowej. Sposób działania owej teleportacji jednak nie został opisany w patencie.

Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy do wniosku patentowego (ostrzegamy, że to dosyć skomplikowana lektura).

AMD dołącza do wyścigu na rynku komputerów kwantowych

Do tej pory na rynku komputerów kwantowych właściwie liczyły się tylko trzy firmy: IBM, Intel i Google. Złożony patent pokazuje, że AMD nie zamierza odpuszczać tej działki i też pracuje tutaj nad rozwojem swoich technologii. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo rynek ma ogromny potencjał i w przyszłości na pewno będzie mieć duże znaczenie dla technologii.

Czy kiedyś zobaczymy komputer kwantowy AMD? Na pewno nie można tego wykluczyć. W odróżnieniu od wcześniej wymienionych firm, inżynierowie „czerwonych” jednak póki co pracują nad technologiami, które mają zoptymalizować działanie systemów kwantowych.

Źródło: Tom’s Hardware