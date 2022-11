AMD pracuje nie tylko nad nowymi kartami graficznymi, ale także nad nowymi funkcjami poprawiającymi jakość grania. Jedną z najciekawszych nowości ma być funkcja FSR 3.

Jesteśmy po zapowiedzi kart graficznych Radeon RX 7900, które mają szansę podbić serca graczy. Producent zapowiedział tutaj także ciekawe rozwiązanie, które może zrewolucjonizować świat gier komputerowych.

AMD zapowiada FidelityFX Super Resolution 3 – szykuje się spory wzrost płynności

Chodzi o funkcję FidelityFX Super Resolution, która odpowiada za skalowanie obrazu i poprawę płynności animacji w grach. Zaczęło się od zwykłego (i niezbyt doskonałego) FidelityFX Super Resolution, ale kilka miesięcy temu zaprezentowano nową, ulepszoną wersję - FidelityFX Super Resolution 2. Standard został nieźle przyjęty przez branżę, bo gier korzystających z techniki AMD jest coraz więcej (niedawno dołączył do nich m.in. Cyberpunk 2077).

Wiemy, że producent nie ma zamiaru na tym poprzestawać i pracuje nad trzecią wersją tej technologii – w 2023 roku ma zadebiutować FidelityFX Super Resolution 3.

Szczegóły technologii jeszcze nie są znane, ale producent zapowiedział, że FSR 3 zapewni nawet 2-krotnie więcej FPS-ów względem FSR 2. Kluczowym rozwiązaniem ma być tutaj technika Fluid Motion Frames… o której póki co nie wiemy zbyt wiele.

Poniżej możecie zobaczyć pierwszą prezentację FSR 3 (fragment z prezentacją zaczyna się od 30:20):

AMD FSR 3 także dla starszych kart graficznych

Zapowiedź technologii FSR 3 była dosyć enigmatyczna, ale więcej szczegółów o nadchodzącej technice ujawnił Frank Azor w wywiadzie dla serwisu PC World.

Dowiedzieliśmy się, że producent pracuje nad ową technologią od dłuższego czasu i docelowo ma ona być obsługiwana także przez starsze karty graficzne niż Radeony RX 7000 (RDNA 3).

[AMD FSR 3] nie jest reakcją, ani szybką odpowiedzią [na DLSS 3] to coś nowego, nad czym pracowaliśmy już od jakiegoś czasu. Dlaczego trzeba będzie na to poczekać dłużej, niż pierwotnie oczekiwałeś? Kluczową kwestią przy technologii FSR jest założenie, że FSR i FSR 2 do tej pory działało nie tylko na kartach RDNA i RDNA 2, ale też na innych generacjach kart graficznych AMD. Działały one także na kartach graficznych konkurencji. Jest to trudniejsze, niż, gdybyśmy po prostu przyjęli, że funkcja działa tylko na RDNA 3. Naprawdę chcemy pracować nad czymś więcej niż tylko RDNA 3.

Wygląda więc na to, że nowa wersja technologii FidelityFX Super Resolution zachowa swoje najważniejsze atuty - będzie to otwarty standard, który będzie wspierany także przez starsze karty graficzne. To spora różnica, bo konkurencyjna funkcja DLSS 3 działa tylko na kartach graficznych GeForce z najnowszej generacji RTX 4000. Jak będzie w praktyce? Dowiemy się w przyszłym roku.

Źródło: AMD, PC World