Karta Radeon RX 7900 XTX ma zadowolić najbardziej wymagających graczy. Czy tak będzie w rzeczywistości? Producent opublikował nowe wyniki wydajności w kilku popularnych tytułach.

Jesteśmy po prezentacji kart graficznych Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, które mogą nieźle namieszać na rynku modeli dla graczy. Na co możemy liczyć? Co prawda na oficjalną premierę i niezależne testy wydajności jeszcze będziemy musieli poczekać do 13 grudnia, ale w sieci pojawiły się nowe wyniki wydajności.

Testy AMD Radeon RX 7900 XTX w grach

Pierwsze informacje o wydajności Radeona RX 7900 XTX poznaliśmy już podczas prezentacji kart. Producent udostępnił jednak nowe dane, które mogą zdradzić więcej szczegółów na temat topowej konstrukcji „czerwonych”.

Radeon RX 7900 XTX to topowa konstrukcja z generacji RDNA 3, która ma zadowolić najbardziej wymagających graczy. Producent zastosował tutaj układ graficzny AMD Navi 31 XTX z 6144 procesorami strumieniowymi oraz 24 GB pamięci GDDR6 384-bit.

Na jakie osiągi możemy liczyć? Poznaliśmy wyniki wydajności w kilku nowych grach w rozdzielczości 4K na maksymalnych ustawieniach (testy przeprowadzono na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 7900X i 32 GB pamięci DDR5-6000 z włączonym AMD Smart Access Memory).

Widać zatem, że nowa karta bez problemu poradzi sobie z najnowszymi tytułami w rozdzielczości 4K (i to nawet z aktywnym ray tracingiem). W God of War, Red Dead Redemption 2 i Assassin’s Creed Valhalla jest to 93 - 109 fps, natomiast w Call of Duty: Modern Warfare 2, Resident Evil Village (Ray Tracing) i Doom Eternal (Raytracing) średnia płynność to już ponad 130 fps.

Szybkie porównanie z wynikami dostępnymi w sieci pokazuje, że nowy flagowiec „czerwonych” w niektórych tytułach może być wyraźnie słabszy od modelu GeForce RTX 4090 (przy czym to tylko szybkie porównanie, bo w grę wchodzą różne platformy i miejsca testowe). Warto jednak zaznaczyć, że RTX jest też dużo droższy (1599 vs 999 dolarów). W takiej sytuacji nowy Radeon może być bardziej opłacalnym wyborem. Jak będzie w praktyce? Dowiemy się po oficjalnej premierze, gdy będziemy mogli zerknąć na niezależne porównania osiągów (do tego czasu pojawi się też GeForce RTX 4080).

