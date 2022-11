Radeon RX 7900 XTX to jedna z tych kart, która imponuje osiągami. Producent nie ma jednak zamiaru konkurować z topowym modelem konkurencji – konstrukcja będzie pozycjonowana niżej niż GeForce RTX 4090.

Nie milkną echa po prezentacji kart graficznych Radeon RX 7900. AMD zapowiedziało topowe modele z generacji RDNA 3, które mają zainteresować najbardziej wymagających graczy. Warto jednak dobrze zrozumieć pozycjonowanie sprzętu. AMD jasno mówi, że nie będzie to nowy król rankingów wydajności.

Radeon RX 7900 XTX nie będzie konkurentem dla GeForce RTX 4090

Część entuzjastów dopatruje się w karcie Radeon RX 7900 XTX konkurencji dla modelu GeForce RTX 4090 – chodzi tutaj o porównanie topowego modelu AMD do topowego modelu Nvidii. Takie zestawienie nie jest poprawne, co wytłumaczył Frank Azor w wywiadzie dla serwisu PC World.

Radeon RX 7900 XTX został tak zaprojektowany, aby konkurować z GeForce RTX 4080, ale nie mamy testów porównawczych RTX 4080. To główny powód, dla którego nie widziałeś żadnych porównań z kartami Nvidii. Karta za 999 dolarów nie jest konkurentem dla 4090, który kosztuje 60% więcej, to konkurent dla 4080.

Takie tłumaczenie wydaje się logiczne. GeForce RTX 4090 to topowa karta Nvidii, ale jej cena jest dużo wyższa względem topowego modelu AMD (1599 dolarów vs 999 dolarów). Dużo lepiej wypada tutaj porównanie do modelu GeForce RTX 4080, który ma kosztować 1199 dolarów (premiera została zaplanowana na 16 listopada) lub nawet kolejnych, tańszych konstrukcji pokroju hipotetycznego GeForce RTX 4070 (warto wspomnieć, że niedawno Nvidia zdecydowała porzucić projekt GeForce RTX 4080 12 GB za 899 dolarów).

Na koniec warto przypomnieć, że premiera karty Radeon RX 7900 XTX (i nieco słabszego modelu Radeon RX 7900 XT) została zaplanowana na 13 grudnia 2022. Do tego czasu na rynku pojawi się też GeForce RTX 4080. Szykujcie się zatem na ciekawe porównania, które wskażą, kto jest królem (prawie) topowego segmentu wydajnościowego.

Źródło: PC World, AMD