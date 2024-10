Mijający rok był wyjątkowo bogaty w premiery sprzętu AMD. Producent nie zamierza zwalniać tempa i szykuje kolejne prezentacje – w planach są karty graficzne Radeon RX 8000, ale mówi się też o nowych generacjach procesorów Ryzen.

Sytuacja na rynku kart graficznych do grania jest ustabilizowana, ale to tylko cisza przed burzą. Niedługo czeka nas premiera nowych modeli i znowu zaczyna się robić głośno o sprzęcie.

Dotychczas AMD nie ujawniało wielu szczegółów na temat kolejnej generacji kart graficznych Radeon. Teraz jednak sytuacja się zmieniła, i wiemy już, kiedy możemy spodziewać się nowego sprzętu.

AMD zapowiada nowe karty graficzne Radeon

Jak informuje serwis VideoCardz, podczas omawiania wyników finansowych za ubiegły kwartał, dyrektor generalna, Lisa Su, wspomniała, że AMD przygotowuje się do premiery nowej generacji kart graficznych Radeon, bazujących na architekturze RDNA 4 (najpewniej będą to modele z serii Radeon RX 8000). Spodziewamy się nie tylko wzrostu wydajności (szczególnie w ray tracingu), ale też nowych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją.

W segmencie kart graficznych do gier przychody spadły w ujęciu rok do roku, ponieważ przygotowujemy się do przejścia na procesory graficzne Radeon nowej generacji oparte na naszej architekturze RDNA 4. Oprócz znacznego wzrostu wydajności w grach, RDNA 4 zapewnia znacznie wyższą wydajność ray tracingu i dodaje nowe możliwości sztucznej inteligencji.

Według szefowej AMD, pierwsze modele miałyby zadebiutować na początku 2025 r. Wiele na to wskazuje, że zostaną one zapowiedziane już na początku stycznia podczas targów CES 2025. Kolejne modele najpewniej będą pojawiać się w kolejnych miesiącach 2025 r.

Jesteśmy na dobrej drodze do wprowadzenia na rynek pierwszych procesorów graficznych RDNA 4 na początku 2025 roku.

Według wcześniejszych informacji ujawnionych przez pracowników, w nowej serii kart Radeon producent zrezygnuje z rywalizacji w topowym segmencie wydajnościowym i skupi się na średniej, popularnej półce.

Co jeszcze przygotowuje AMD?

Nowa generacja kart graficznych Radeon może nie być jedyną premierą, jaką przygotowuje AMD na targi CES 2025.

Jeden z użytkowników chińskiego forum Chiphell sugeruje, że AMD planuje zaprezentować wydajniejsze procesory z gamingowej serii Ryzen 9000X3D: Ryzen 9 9950X3D i Ryzen 9 9900X3D, a także mobilne jednostki z serii Ryzen AI 300 (Kraken Point) i Ryzen AI 300 Max (Strix Halo). Producent ma również zapowiedzieć układy z serii Ryzen Z2, które będą stosowane w nowych przenośnych konsolach (handheldach).

Wygląda więc na to, że AMD wejdzie w rok 2025 z przytupem. Czekają nas premiery nowego sprzętu dla graczy, ale też nowe jednostki dla laptopów.