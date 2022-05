Stacjonowanie amerykańskich wojsk w Polsce ma aktualnie charakter rotacyjny, ale ta sytuacja już się zmienia. Do stałej bazy wojskowej trwa przerzucanie sprzętu. Gdzie Amerykanie się zadomowią i dlaczego?

Polska, jako państwo członkowskie NATO może spodziewać się obecności wojsk sprzymierzonych na swoim terytorium. Stała amerykańska baza wojskowa to jednak ogromna zmiana w sposobie dotychczasowej współpracy w ramach sojuszu północnoatlantyckiego. Gdzie powstaje i w jakim celu?

Gdzie powstanie stała amerykańska baza wojskowa w Polsce?

O zmianie statusu wojsk amerykańskich w Polsce poinformował portal Polska The Times, powołując się na dwa źródła rządowe. Według nich amerykańska baza wojskowa zostanie zlokalizowana w wielkopolskim Powidzu, położonym na wschód od Poznania.

Powidz i pobliskie lotnisko. Kolorem czerwonym oznaczony został teren Bazy Wojskowej Wojska Polskiego

Powiększenie widoku Bazy Wojskowej w Powidzu

Tworzenie bazy wojskowej poważnie zmieni status wojsk amerykańskich w Polsce. Nie będą one przebywać u nas tylko przy okazji ćwiczeń NATO lub interesujących USA pobliskich konfliktów zbrojnych. Razem ze swoim uzbrojeniem zostaną u nas na miesiące, a nawet lata. Baza wojskowa w Powidzu, wyposażona w amerykański sprzęt, stanie się też bardziej znacząca dla rozlokowania sił sojuszu północnoatlantyckiego w Europie. Dlatego oficjalnego potwierdzenia stałej obecności Amerykanów na terytorium Polski należy spodziewać się w dniach 29 - 30 czerwca 2022 roku, podczas szczytu NATO w Madrycie.

W jakim celu powstaje amerykańska baza wojskowa w Polsce?

Trwająca od trzech miesięcy wojna na Ukrainie i agresywne zachowanie Federacji Rosyjskiej wobec NATO, przydały Polsce znaczenia strategicznego. Amerykanie, którzy stanowią najpoważniejszą siłę sojuszu, są w stanie szybko przerzucić żołnierzy w dowolny rejon świata. Jeśli jednak trafiają oni w miejsce, w którym nie czeka na nich wyposażenie, to ich przydatność bojowa drastycznie spada.

Żeby stanowić poważną siłę militarną, wojsko potrzebuje myśliwców, wyrzutni rakiet, wozów opancerzonych i amunicji do tego wszystkiego. Musi też być to sprzęt, który żołnierze znają i umieją sprawnie obsługiwać. Taki stan rzeczy zapewnia tylko istniejąca baza wojskowa, która działa zgodnie z tymi samymi procedurami, jak te w Stanach. Właśnie dlatego tworzenie amerykańskiej bazy wojskowej w Powidzu rozpoczęło się od transportu uzbrojenia.

Czy amerykańska baza wojskowa w Polsce to dobry pomysł?

Rosjanie nie przegapią pojawienia się nowej bazy wojskowej na wschodzie NATO. Jej utworzenie nie jest jednak zachowaniem bardziej agresywnym, niż poszerzenie sojuszu o nowe państwa. W rachunku zysków i strat stała obecność amerykańskiego wojska to dla Polski dostępność nowoczesnego uzbrojenia, którego nie mamy we własnych magazynach. Oczywiście, w przypadku agresji zbrojnej taka baza wojskowa będzie celem i szkoda, że została zlokalizowana tak bardzo na zachodzie kraju. Mimo to, lepszej gwarancji bezpieczeństwa nie mogliśmy obecnie dostać.

Warto też zdobyć się na większy optymizm. Wojny kiedyś się kończą, a amerykańska baza wojskowa na polskiej prowincji to bardzo dobry inwestor zagraniczny. Wystarczy zajrzeć do sąsiadów na zachodzie. Baza lotnicza w niemieckim Ramstein istnieje nieprzerwanie od 1958 roku. Jest dużo większa, niż ta tworzona w Polsce, ale dla społeczności lokalnej jest dochodowym przedsiębiorstwem.

Źródła: Polska The Times, Google Earth