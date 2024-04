Od 15 do 17 maja w warszawskiej siedzibie Google (Warsaw HUB) odbędzie się konferencja Google Cloud Days – wydarzenie budowane na praktycznym podejściu do chmury. W programie wykłady, warsztaty, debaty i networking.

A wszystko połączone ze szlachetnym celem wsparcia podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Organizatorem tego dwudniowego spotkania jest wieloletni partner Google Cloud – firma FOTC.

Artykuł sponsorowany przez Google Cloud Days

Przez dwa dni wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję podzielić się wiedzą, najlepszymi praktykami na temat analityki danych, automatyzacji pracy w chmurze, modernizacji infrastruktury chmurowej oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa firmowych danych.

Trzy ścieżki tematyczne

W zależności od swoich zawodowych zainteresowań, uczestnicy mają do wyboru trzy bloki tematyczne, które powstały zarówno z myślą o przedsiębiorcach jak i pracownikach branży IT:

Security & Collaboration – Ścieżka opracowana dla firm poszukujących wskazówek na temat automatyzacji, bezpieczeństwa i efektywnej współpracy z aplikacjami Google.

– Ścieżka opracowana dla firm poszukujących wskazówek na temat automatyzacji, bezpieczeństwa i efektywnej współpracy z aplikacjami Google. Security & Infrastructure – Blok prezentacji przeznaczony m.in. dla managerów działów technicznych, administratorów IT i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

– Blok prezentacji przeznaczony m.in. dla managerów działów technicznych, administratorów IT i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Data & AI – Wykłady stworzone specjalnie dla osób zainteresowanych nowymi technologiami związanymi z generatywną AI oraz analityką danych w chmurze.

Wiedzą podzielą się eksperci Żabki, Oferteo czy Google Cloud

Na scenie wystąpią eksperci z takich firm jak: Żabka, Yggdrasil, Oferteo, Shoper czy Google Cloud. Podzielą się oni z uczestnikami przykładami codziennego wykorzystania narzędzi Google Cloud do prowadzenia biznesu i osiągania coraz lepszych wyników.

Sztucznej inteligencji poświęcone zostaną m.in. takie wykłady jak: Transformacja analityki danych i automatyzacji biznesu za pomocą Google Gemini czy Duet AI for Google Workspace: Zwiększ produktywność i kreatywność z Gemini, potężnym modelem AI od Google.

Szeroko omawiane będą również kwestie związane z analityką danych. Przykładowe wystąpienia dotyczące tej kwestii to m.in.:

DevOps vs Customer Data Platform: Synergia w zarządzaniu danymi

Jak wspieramy zespoły sprzedaży w Żabce używając danych? Prognozowanie obrotów sklepów z użyciem ML

Turn data into knowledge - czyli jak wykorzystać analitykę w Google Cloud do lepszego zrozumienia klientów?

A jeśli kogoś szczególnie interesuje bezpieczeństwo to pewnie ucieszą go takie prelekcje jak na przykład:

Ataki typu prompt injection na modele LLM – rodzaje i zapobieganie

Zabezpieczenia startupu w chmurze Google

Top 10 nieoczywistych ustawień w konsoli administracyjnej, które zapobiegają wyciekom danych

Pełen program wydarzenia znajdziesz na oficjalnej stronie Google Cloud Days.

Praktyka czyni mistrza – czyli warsztaty z zakresu bezpieczeństwa, automatyzacji oraz AI

W drugim dniu wydarzenia odbędą się również warsztaty, podczas których uczestnicy nabędą nowe umiejętności i od razu przećwiczą je pod czujnym okiem certyfikowanych trenerów:

Google Workspace Master – triki, które zwiększą Twoją produktywność i automatyzują pracę

Pierwsze kroki w AppSheet – jak zrobić własną aplikację no-code?

Jak wykrywać i badać zagrożenia za pomocą Security Command Center?

GenAI w platformie Google Cloud od developmentu po administrację

Co więcej, podczas dodatkowego, trzeciego dnia Google Cloud Days, będą miały miejsce warsztaty dla dzieci w wieku 6-10 lat z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.

Pomoc dla dzieci dotkniętych cyberprzemocą

Podczas Google Cloud Days zdobywanie praktycznej wiedzy na temat chmury Google zostało ściśle powiązane z pomaganiem. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja przeznaczy te środki na program profilaktyczny, którego zadaniem będzie ochrona dzieci przed uwodzeniem w sieci i promowanie zasad budowania bezpiecznych relacji w Internecie. A mówiąc konkretniej, w ramach programu Sieciaki.pl, adresowanego do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, powstanie książka, scenariusze lekcji oraz pakiety edukacyjne.

Dowiedz się więcej na temat biletów.

Co zyskasz, biorąc udział w Google Cloud Days?

Podczas Google Cloud Days nawiążesz nowe znajomości i poznasz odpowiedzi na następujące pytania:

Jak rozwiązania Google Cloud złagodziły największy atak DDoS w historii?

Jak dobrać odpowiednie rozwiązania analityczne w firmie?

Jak wygląda rysuje się przyszłość AI w chmurze i w jaki sposób rozwiązania takie jak Gemini mogą zautomatyzować biznes?

Jak wykrywać, badać i zapobiegać zagrożeniom w chmurze?

Jak wykorzystać dane w chmurze do lepszego zrozumienia klientów?

Jak zautomatyzować codzienną pracę i stworzyć prostą aplikację bez znajomości kodowania?

Jak zwiększyć produktywność i zostać mistrzem aplikacji Google?

Przetestuj nowoczesny sprzęt

Google Cloud Days to nie tylko okazja do udziału w prelekcjach, warsztatach czy w networkingu, ale też możliwość przetestowania nowoczesnego sprzętu m.in opartego na systemie Chrome OS. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję przetestować najnowsze zestawy do wideokonferencji Google czy chromebooki, z których aktualnie korzystają tysiące firm pracujących w modelu zdalnym lub hybrydowym. Wśród partnerów obecnych na wydarzeniu będzie m.in firma Lenovo.

Dowiedz się więcej na temat całego wydarzenia i sprawdź dostępność biletów.

