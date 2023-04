Android 9 z 2018 r. ma więcej użytkowników niż Android 13. To tylko jedna z ciekawostek, jakie można wyciągnąć z najnowszych danych ujawnionych przez Google.

Android 13 powoli zyskuje rynkowe udziały

W pewnym momencie Google skończyło z tradycją publikowania tego typu danych co miesiąc. Chodzi o dane pokazujące popularność poszczególnych wersji systemu Android. Obecnie są prezentowane co kwartał i to bez większego rozgłosu. Faktycznie nie ma się czym chwalić, chociaż to nie Google powinien czuć się winny. A jeśli już, to nie sam.

Jak sytuacja wygląda na początku kwietnia 2023 r.? Wśród ogółu urządzeń pracujących pod kontrolą tego mobilnego systemu największe udziały ma Android 11 - 23,5 proc. Na dalszych pozycjach plasują się kolejno Android 10 (18,5 proc.), Android 12 (16,5 proc.) i Android 9 (12,3 proc.).

W tym miejscu warto przypomnieć, że Android 9 miał premierę w 2018 r. Mimo tego korzysta z niego więcej użytkowników niż z Androida 13. Wciąż najnowsza wersja systemu dobiła do wyniku 12,1 proc. A za progiem czeka już Android 14.

Popularność poszczególnych wersji systemu Android - Q1 2023

W czym problem? Winny Google czy inni?

Często przy pojawianiu się tego typu statystyk ożywiają się zwolennicy Apple. W przypadku iPhone'ów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam nowe wersje systemu bardzo szybko trafiają na większość kompatybilnych urządzeń, nawet kilkuletnich.

Trzeba jednak pamiętać, że Apple rozwija iOS wyłącznie z myślą o swoich smartfonach, wdrażanie aktualizacji jest więc znacznie łatwiejsze. Google odpowiada za system, do którego dostęp ma każda zainteresowana firma. Wiele z nich z tego korzysta i może wedle własnego uznania podchodzić do kwestii wydawania aktualizacji. W praktyce kończy się tym, że producenci nieśpiesznie aktualizują głównie modele z najwyższej półki cenowej. Do tego 3 lata wsparcia to już dobry wynik, a 4 lata wydawania aktualizacji prawdziwy rarytas zarezerwowany dla wąskiego grona smartfonów z Androidem.

Źródło: google