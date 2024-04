Firma AOC wprowadza na rynek swoją najnowszą serię monitorów - Graphic Pro U3. Te zaawansowane monitory, wyposażone w możliwość sprzętowej kalibracji kolorów (1D i 3D LUT), zostały stworzone z myślą o profesjonalnych twórcach treści.

Wszystkie modele AOC z serii Graphic Pro US, monitorów dedykowanych dla grafików fotografów, otrzymały certyfikat Calman Ready. Dodatkowo, błąd Delta E dla palety sRGB jest mniejszy niż 2, co oznacza, że monitory te są idealne do zastosowań, które wymagają precyzyjnego odwzorowania barw. Wszystkie monitory z serii U3 zostały dodatkowo wyposażone w port USB-C, który umożliwia przesyłanie obrazu oraz ładowanie z mocą do 96 W.

Łatwa kalibracja serii AOC Graphic Pro U3

Monitory Graphic Pro U3 oferują łatwą kalibrację z Calman Ready. Pokrywają one w 98% paletę kolorów DCI-P3 i wspierają sprzętową kalibrację 1D oraz 3D LUT (Look Up Table). Dodatkowo, proces kalibracji jest uproszczony dzięki technologii AutoCal, która jest elementem certyfikacji Calman Ready. Technologia ta umożliwia bezpośrednią komunikację monitora z oprogramowaniem Calman, co automatyzuje proces profilowania wyświetlacza.

Seria Graphic Pro U3 składa się z trzech modeli:

27-calowy Q27U3CV,

27-calowy U27U3CV,

31,5-calowego U32U3CV.

Powyższe monitory oferują szeroki wybór portów. Wszystkie modele są wyposażone w czteroportowy koncentrator USB-A, złącze USB-C z możliwością przesyłania sygnału obrazu oraz PowerDelivery 96 W, port USB-C z zasilaniem PowerDelivery 15 W oraz interfejs RJ45. Dodatkowo, modele U27U3CV i U32U3CV są wyposażone w przełącznik KVM oraz trzeci port USB-C, co ułatwia pracę, gdy do monitora są podłączone jednocześnie dwa komputery.

Specyfikacja monitorów AOC Graphic Pro U3

Model U27U3CV U32U3CV Q27U3CV Typ matrycy3 Nano IPS Nano IPS IPS Podświetlenie WLED WLED WLED Przekątna matrycy 27” (68,6 cm) 31,5” (80 cm) 27” (68,6 cm) Zakrzywienie matrycy Brak Brak Brak Format ekranu 16:9 16:9 16:9 Rozdzielczość 3840 x 2160 px 3840 x 2160 px 2560 x 1440 px Zagęszczenie pikseli 163 PPI 140 PPI 109 PPI Odświeżanie ekranu 60 Hz 60 Hz 75 Hz Czas reakcji panelu 4 ms GtG 4 ms GtG 4 ms GtG Kontrast statyczny 1300:1 1300:1 1000:1 Certyfikat HDR VESA DisplayHDR 400 VESA DisplayHDR 400 VESA DisplayHDR 400 Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld (8-bit + FRC) 1,07 mld (8-bit + FRC) 16,7 mln (8-bit) Technologia synchronizacji obrazu Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Kąty widzenia 178° w poziomie i w pionie 178° w poziomie i w pionie 178° w poziomie i w pionie Złącza wideo 1x USB-C (DisplayPort Alt Mode),

2x HDMI 2.0,

1x DisplayPort 1.4 1x USB-C (DisplayPort Alt Mode),

2x HDMI 2.0,

1x DisplayPort 1.4 1x USB-C (DisplayPort Alt Mode),

1x HDMI 1.4,

1x DisplayPort 1.4 Głośniki 2x 3 W 2x 3 W 2x 3 W Zasilacz Wewnętrzny Wewnętrzny Wewnętrzny Pochylenie panelu Od -6,50 do 250 Od -6,50 do 250 Od -6,50 do 250 Obrót panelu Od -300 do 300 Od -300 do 300 Od -300 do 300 Regulacja wysokości panelu 150 mm 150 mm 150 mm

Monitory docenione przez ekspertów

Projekt wyświetlaczy z linii U3 został doceniony przez ekspertów i otrzymał wyróżnienie Red Dot Design Award 2023. Ergonomia użytkowania monitorów AOC Graphic Pro jest na równie wysokim poziomie, co ich nowoczesny wygląd. Użytkownicy mogą regulować ich wysokość, obrót i pochylenie panelu oraz ustawić go w pozycji portretowej (pivot). Istnieje też opcja zawieszenia na uchwycie VESA w standardzie 100x100.

AOC Graphic Pro U3 - ceny

Modele AOC Graphic Pro U3 będą dostępne w sprzedaży od lipca. Sugerowane ceny detaliczne wynoszą:

1 515 PLN za model Q27U3CV,

2 035 PLN za model U27U3CV,

2 556 PLN za model U32U3CV.

źródło: informacja prasowa