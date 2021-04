Graliście lub aktualnie grywacie w Apex Legends? Jeśli tak, jesteście w naprawdę sporym gronie graczy.

Apex Legends ze 100 mln graczy

Nie tak dawno minęły dwa lata od premiery Apex Legends, gry przygotowanej przez studio Respawn Entertainment, a wydanej przez EA. Obydwie ekipy mają powody do radości, bo grze udało się przekroczyć nie lada barierę. Okazuje się, że liczba unikalnych graczy przekroczyła tutaj 100 milionów.

Apex Legends można zatem zapisać na konto sukcesów wspomnianego studia, a jednocześnie również na listę gier battle royale, które wzbudziły większe zainteresowanie. Jak widać, tego typu zmagania wciąż nie znudziły się graczom, a biorąc pod uwagę pojawiające się zapowiedzi należy nawet sądzić, że będzie ich przybywać.

100 million strong, and we're just getting started. Thank you, Legends! pic.twitter.com/FlINru0lx5 — Apex Legends (@PlayApex) April 14, 2021

Dobre recenzje, duże zainteresowanie

Trudno mówić tutaj o sprzedaży, ponieważ jest to gra free to play, aczkolwiek zawiera mikropłatności na przedmioty kosmetyczne. Dane na portalu metacritic pokazują, iż średnia ocen w branżowych mediach sięgnęła aż 88%, wśród graczy natomiast 60%. Chociażby na Steam opinie są jednak również bardzo pozytywne. Apex Legends to też zdobywca nagród w kategoriach najlepszych gier multiplayer 2019 roku przyznawanych przez BAFTA i The Game Awards, a więc jednych z najbardziej prestiżowych.

Aktualnie można liczy tu na 16 różnorodnych bohaterów (Legendy), 3 mapy oraz systematycznie pojawiające się wydarzenia sezonowe. Gra otrzymuje również aktualizacje i wedle zapowiedzi twórców taki stan rzeczy póki co nie ulegnie zmianie.

Apex Legends debiutowało na PC (Origin i Steam) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Później grę wydano również na Nintendo Switch, a aktualnie lista platform, na których gra jest dostępna znajdują się też PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Jak Wy oceniacie Apex Legends?

Źródło: Respawn Entertainment, EA

