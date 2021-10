Jednym z najważniejszych elementów naszego życia jest czas. Warto więc robić wszystko, aby każdego dnia zarządzać nim w jak najbardziej oszczędny i racjonalny sposób.

Wielu z nas często nie zdaje sobie sprawy z tego, że stosując proste i ogólnie dostępne narzędzia, możemy zyskać dodatkowe godziny, a nawet dni! Mowa tutaj m.in. o zautomatyzowaniu niektórych czynności związanych choćby z zarządzaniem osobistym budżetem i rachunkami.

Zarządzanie rachunkami - zyskaj jeden dodatkowy dzień odpoczynku

Każdego dnia mamy do wykorzystania zaledwie 24 godziny. To, w jaki sposób spożytkujemy ten czas, zależy w głównej mierze od nas. Najlepszym wyjściem jest więc znalezienie rozwiązania, dzięki któremu nie będziemy tracić ani chwili. Na szczęście, istnieją narzędzia technologiczne, które ułatwiają to zadanie i mogą odciążyć nas od wielu zajęć. O czym dokładnie mowa? W jakich obszarach warto poszukać dodatkowych godzin? Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Zarządzanie finansami a czas

Opłata za prąd, gaz, czynsz, internet, TV i wiele innych - większość z nas każdego miesiąca musi pamiętać o uregulowaniu swoich należności. W przeciwnym razie narażamy się na odsetki karne, a nawet zerwanie umowy przez usługodawcę i konieczność zapłaty kary umownej z tego tytułu. Jak się okazuje, największym problemem nie zawsze musi być brak pieniędzy, ale zwykłe ludzkie roztargnienie spowodowane natłokiem zawodowych oraz prywatnych obowiązków, które spadają na nas każdego dnia. Z drugiej strony nawet jeśli staramy się uiszczać należności w terminie, sama czynność wysyłki kilku czy kilkunastu przelewów na różne numery zajmuje sporo czasu. Przyjmując, że jedną transakcję jesteśmy w stanie sfinalizować - po wpisaniu lub wyszukaniu odpowiedniego numeru, określeniu kwoty, tytułu oraz potwierdzeniu operacji - w ciągu kwadransa, miesięcznie tracimy na tym kilka godzin, co w skali roku daje nawet jeden pełny dzień!

Jak uzyskać dodatkowe godziny?

Jak więc widzimy, czas, który poświęcamy na ręczne nadawanie przelewów tak naprawdę przecieka nam przez palce. A gdyby tak znaleźć sposób na to, aby go zaoszczędzić i “uzbierać” tą metodą dodatkowy dzień? Gdyby to było możliwe można byłoby wykorzystać go w bardziej produktywny i przede wszystkim przyjemniejszy sposób. W tym kontekście pomocnym rozwiązaniem okazuje się aplikacja Rachunki imoje, która służy przede wszystkim do racjonalnego i automatycznego zarządzania swoimi rachunkami i nie tylko! Dzięki niej można już na stałe oderwać swój umysł od takich spraw jak pilnowanie terminów czy monitorowanie płatności. System między innymi przypomni o nadchodzących opłatach za pomocą wiadomości e-mail lub SMS, wygeneruje raporty z podziałem na kategorie czy odbiorców, a co więcej - samodzielnie prześle środki na wskazane wcześniej konto i to z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rachunki imoje - dla kogo i jak używać?

Aplikacja Rachunki imoje (znana wcześniej jako Moje Usługi) powstała dwa lata temu na skutek współpracy ING Banku Śląskiego oraz przedsiębiorstwa BillTech i od tego czasu zmieniła już życie tysięcy użytkowników! Jest skierowana do każdego, kto ceni sobie wygodę i przejrzystość jeśli chodzi o budżet osobisty. Aby z niej skorzystać nie trzeba być klientem ING, a najlepszym wyjściem jest pobranie tego narzędzia na swój smartfon. Co jeszcze należy zrobić, aby móc w pełni sprawdzić potencjał aplikacji? Przede wszystkim trzeba dokonać rejestracji, zaakceptować regulamin, potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu numeru telefonu oraz wpisaniu kodu, jaki otrzyma się SMS-em.

Po wykonaniu tych czynności, nie pozostaje nic innego, jak dodanie do platformy dostawców usług, będących odbiorcami płatności (np. Tauron, UPC, Play, Orange, PGNiG). Można to zrobić ręcznie lub wyrażając zgodę na pobieranie danych z internetowego systemu konkretnego podmiotu lub skonfigurować aplikację w taki sposób, aby rachunki czy faktury były przekierowywane ze skrzynki mailowej na specjalną skrzynkę w Rachunki imoje. Warto podkreślić, że wszelkie transakcje cykliczne można zaprogramować w taki sposób, aby system wykonał płatności samodzielnie - środki zostaną pobrane z rachunku, do którego przypisano zgłoszoną kartę płatniczą.

Zarządzanie rachunkami online - czy warto?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być wyłącznie jedna: oczywiście, że tak! Korzystanie z aplikacji Rachunki imoje pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz energii, a jednocześnie całkowite usystematyzowanie swoich wydatków. Narzędzie jest w pełni bezpieczne, a użytkownik na każdym kroku decyduje o tym, jakimi konkretnie informacjami oraz danymi dzieli się z administratorem. Sporym atutem aplikacji jest możliwość uiszczenia opłat wieloma metodami, w tym kodem BLIK, kartą płatniczą, tzw. szybkim transferem, a nawet transakcją odroczoną za pośrednictwem Twisto! Nie warto już nigdy więcej tracić cennych chwil na wykonywanie przelewów, skoro można sięgnąć po tak wygodne rozwiązanie. Dzięki niemu płatności za rachunki przestają być uciążliwą formalnością, a stają się wręcz niezauważalne. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zainstalowanie aplikacji, rejestracja konta i czerpanie z palety możliwości, jakie daje to rozwiązanie. Cieszmy się ponadto z dodatkowych godzin, które tym sposobem zyskujemy!