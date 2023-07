Windows 11 z podsystemem Windows dla systemu Android (WSA) umożliwia użytkownikom dostęp do prawie wszystkich popularnych aplikacji na Androida bezpośrednio ze sklepu Microsoft Store. Oprogramowanie właśnie otrzymało sporą dawkę aktualizacji. Co się w niej znalazło?

Dla niewtajemniczonych zacznijmy od tego, czym jest wspominany w poprzednim akapicie podsystemem Windows dla systemu Android. Windows Subsystem for Android (WSA) to podobne rozwiązanie do Linuksowego kontenera dla Windows 10/11 (Windows Subsystem for Linux – WSL), które w dużym uproszczeniu działa jak emulator, z dostępem do jądra Linux.

Windows Subsystem for Android – pokaźna aktualizacja poglądowa

Lipcowa aktualizacja zapoznawcza WSA wprowadza kilka znaczących ulepszeń podsystemu Android w systemie Windows. Po pierwsze, zwiększono kompatybilność z wbudowanymi kamerami, poprawiając w ten sposób komfort korzystania z aplikacji na Androida, które wymagają dostępu do aparatu. Oprócz tego warto wspomnieć o znaczącej aktualizacji trybu pełnoekranowego. Od teraz po wciśnięciu klawisza F11, nadal będziemy mieli możliwość wyświetlania paska zadań (aktywującego się po najechaniu kursorem). Ta funkcja poprawi użyteczność aplikacji na Androida w trybie pełnoekranowym/tabletowym.

Ponadto otrzymamy ulepszenia dotyczące:

Sieci lokalnej w ustawieniach zaawansowanych (funkcja eksperymentalna). Ten moduł zastępuje „Zaawansowaną sieć”, umożliwiając aplikacjom na Androida łączenie się z urządzeniami w tej samej sieci (we wszystkich wersjach systemu Windows), przestrzeganie reguł zapory systemu Windows i współpracę z VPN .

(funkcja eksperymentalna). Ten moduł zastępuje „Zaawansowaną sieć”, umożliwiając aplikacjom na łączenie się z urządzeniami w tej samej sieci (we wszystkich wersjach systemu Windows), przestrzeganie reguł i współpracę z . Możliwości zmiany swojego domyślnego folderu współdzielonego , za pomocą opcji udostępniania folderów użytkownika w ustawieniach zaawansowanych (funkcja eksperymentalna).

, za pomocą opcji udostępniania folderów użytkownika w ustawieniach zaawansowanych (funkcja eksperymentalna). Powiadomień bezpieczeństwa – podsystem wyświetli teraz monit, jeśli aplikacja spróbuje użyć uprawnień, których WSA nie ma.

– podsystem wyświetli teraz monit, jeśli aplikacja spróbuje użyć uprawnień, których WSA nie ma. Systemu plików – WSA przeszedł z EROFS na EXT4 (dla dysków tylko do odczytu).

– WSA przeszedł z na (dla dysków tylko do odczytu). Poprawnego wyświetlania folderów usługi OneDrive (które pierwotnie nie były wyświetlane w aplikacjach na Androida).

(które pierwotnie nie były wyświetlane w aplikacjach na Androida). Przeciągania i upuszczania plików.

Trybu „obrazu w obrazie”, w tym nowe przyciski interfejsu użytkownika w trybie Picture-in-Picture .

. Trybu „częściowego działania”, który jest teraz domyślnie włączony dla urządzeń z co najmniej 16 GB pamięci RAM .

. Stabilności dla urządzeń z procesorami ARM .

. Jądra Linuksa – zostało zaktualizowane do wersji 5.15.104 .

. Aktualizacji zabezpieczeń – wdrożono poprawki z Androida 13 .

. Nowej technologii maszyn wirtualnych w Windows 11 (w celu rozwiązania problemów ze zgodnością z Android Open Source Project).

Windows Subsystem for Android – jak zainstalować usługę w systemie Windows 11?

Instalacja WSA nie jest szczególnie skomplikowana i wymaga wykonania zaledwie kilku kluczowych kroków. W bardzo przystępny sposób opisuje to poniższy materiał wideo:

A czy Wy wiedzieliście o czymś takim jak Windows Subsystem for Android? Korzystacie z niego na swoim sprzęcie? Dajcie znać w ankiecie i opiszcie swoje doświadczenia w sekcji komentarzy!

Źródło: Bleeping Computer