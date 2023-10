iPhone 15 różni się od swojego poprzednika w kilku istotnych punktach specyfikacji. Producent mocno chwali się m.in. materiałami wykorzystanymi do przygotowania obudowy i wynikającą z tego wytrzymałością. Jak wypada to w praktyce?

Wprawdzie emocje po premierze nowych iPhone'ów już opadły, ale nowe smartfony Apple wciąż są na językach wielu osób, chociażby za sprawą coraz liczniej pojawiających się testów i porównań do konkurencji. Na kanale PhoneBuff już niejako tradycyjnie pojawił się test wytrzymałości, w którym kolejny flagowy iPhone został zestawiony z najlepszym telefonem Samsung.

iPhone 15 Pro Max vs. Galaxy S23 Ultra - test wytrzymałości

iPhone 15 Pro Max i Galaxy S23 Ultra to aktualnie absolutny top jeśli chodzi o najlepsze smartfony na rynku. Są też jednymi z najdroższych. Chcąc sięgnąć po iPhone'a 15 Pro Max trzeba mieć ponad 7 tys. zł, na Galaxy S23 Ultra zainteresowani muszą wyłożyć nie mniej niż 6 tys. zł. Wydajne procesory, szybka pamięć czy świetne aparaty fotograficzne to cechy, którymi obydwa bez wątpienia pozytywnie wyróżniają się na rynku. Czy podobnie jest z wytrzymałością?

iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max cechują się ramką wykonaną z tytanu klasy lotniczej. Producent chwalił się podczas premiery, że to jego pierwsze takie urządzenia. Wspomniał też, że do zespolenia ramki ze znajdującym się wewnątrz aluminium wykorzystał zgrzewanie dyfuzyjne, a ekran pokrył szkłem Ceramic Shield. Galaxy S23 Ultra wypada na tym tle "mniej medialnie", ma stosowane przez wielu producentów ramki z aluminium oraz szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 na wyświetlaczu.

Która konstrukcja zniesie więcej? PhoneBuff poddał obydwa smartfony naprawdę ciężkim próbom, ale zrobił to w warunkach laboratoryjnych, dzięki czemu miały one równe szanse. Zwycięzcę udało się wyłonić. Wydaje się, że dla niektórych może być on zaskoczeniem.

