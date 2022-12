Ostatnia aktualizacja systemów operacyjnych na iPhone’y, iPady oraz komputery Mac wprowadza zupełnie nową aplikację. Freeform to w praktyce przestrzeń, która ma ułatwiać pracę twórczą i komunikację między zespołem.

Freeform trafia na sprzęt Apple. Jak ją pobrać?

Aplikacja Freeform to całkowita nowość od giganta z Cupertino i nigdy dotąd nie była możliwa do pobrania w sklepie AppStore. Freeform instaluje się automatycznie wraz z aktualizacją systemu iPhone do najnowszej obecnie wersji iOS 16.2.

Na pozostałych platformach (iPad oraz Mac) również wymagane jest zainstalowanie ostatnich wydań systemów operacyjnych (iPad OS 16.2 oraz macOS Ventura 13.1).

Aplikację Freeform można pobrać ze sklepu AppStore. Warunkiem jest jednak posiadanie najnowszej wersji systemu operacyjnego - na iPhone jest to iOS 16.2.

Do czego służy Apple Freeform?

Producent określa aplikację Freeform jako miejsce do „burzy mózgów i twórczej współpracy”. Tak też w rzeczywistości wygląda ta propozycja od Apple.

Założenie mówiące o współpracy jest we Freeform spełnione w 100%. Producent oddaje do dyspozycji użytkownika niemal nieograniczoną przestrzeń roboczą, którą można się dzielić ze współpracownikami.

Ułatwieniem ma być także możliwość udostępniania tablicy Freeform podczas spotkań na FaceTime, natomiast synchronizację i podgląd w czasie rzeczywistym dla każdego z członków tablicy zapewnia powiązanie z chmurą iCloud.

Możliwości Freeform nie są wybitnie skomplikowane. Jest to jednak aplikacja, która w wyjątkowo przystępny sposób umożliwia tworzenie wspólnego projektu z całym zespołem. Można zatem wybierać, czy rysujemy po tablicy pisakiem, czy też może długopisem - a może też tworzymy kształty lub przenosimy pliki z innych miejsc na urządzeniu (np. Finder lub Pliki).

Czy takiej aplikacji potrzebują użytkownicy?

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Freeform jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zespołów na narzędzia do pracy zdalnej. Ze sprzętu marki Apple korzysta wiele biur projektowych oraz agencji, których praca kreatywna jest na porządku dziennym.

Dla takich miejsc to zatem świetne narzędzie, które nie wymusza pobierania zewnętrznego oprogramowania, kiedy potrzebne jest tylko przeprowadzenie burzy mózgów i zebranie najlepszych pomysłów na wirtualnym papierze.

Freeform zdecydowanie ułatwi wielu osobom pracę, ale nie jest narzędziem, które trafi do szerokiej grupy odbiorców. Niemniej, daje to obraz tego, że Apple coraz poważniej podchodzi do ułatwienia użytkownikom swojego sprzętu wiele zadań.

Źródło: Apple