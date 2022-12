Jaki prezent dla fana Apple kupić? Czy musi to doprowadzić nas na skraj bankructwa? Otóż nie. Mamy dla Was kilka sprawdzonych propozycji, które z pewnością spodobają się wielbicielom urządzeń tej marki, a przy tym są stosunkowo niedrogie.

Jaki prezent dla fana Apple?

Produkty Apple kojarzą się zarówno z wysoką jakością wykonania jak i z wysoką ceną. To, ile trzeba zapłacić za niektóre z nich może przyprawić o zawrót głowy. Wystarczy wspomnieć o Macu Pro, komputerze stacjonarnym za ponad 300 tysięcy złotych albo 32-calowym monitorze za niemal 28 tysięcy złotych. Za najnowsze modele iPhone’ów również trzeba słono zapłacić. Najtańszy model kosztuje nieco ponad 5 tysięcy złotych, a iPhone 14 Pro Max z pamięcią masową o pojemności 1TB to wydatek rzędu 10 tysięcy złotych.

Na stronie Apple niedawno opublikowany został poradnik prezentowy, a znajdują się w nim między innymi najnowsze modele iPhone’ów, iPadów czy MacBooków oraz akcesoria do tych urządzeń. Jednak ich ceny są na tyle wysokie, że nie każdy może pozwolić sobie na obdarowanie kogoś tak drogimi produktami.

W naszym poradniku znajdziecie pięć propozycji, które po pierwsze nie zrujnują Waszego portfela, po drugie zostały przez nas sprawdzone, a po trzecie i najważniejsze, niemal na pewno spodobają się właścicielom urządzeń marki Apple.

Najlepszy prezent dla fana Apple

AirTag

AirTag to lokalizator, który jest niewiele większy niż pięciozłotowa moneta. Ułatwia on odnajdywanie zagubionych rzeczy. Można przyczepić go do kluczy, torby, czy włożyć do portfela. Po połączeniu go z iPhonem jego lokalizację na bieżąco obserwować można w systemowej aplikacji „Znajdź”. Lokalizator emituje dźwięk, a gdy użytkownik znajdzie się w jego pobliżu to iPhone wskaże mu nawet kierunek, w którym należy się udać by go odnaleźć.

AirTag kompatybilny jest z iPhonem 11 i nowszymi, więc nie należy kupować go tym, którzy mają starsze modele smartfona marki Apple.

W sklepie internetowym Apple zapłacić trzeba za niego 189 złotych, ale w popularnych elektromarketach bez problemu kupicie go za nieco mniej niż 150 złotych.

Ściereczka do czyszczenia marki Apple

Tak, to nie żart. W swojej ofercie firma Apple posiada ściereczkę do czyszczenia ekranów. Ze względu na swoją cenę jest to dość kontrowersyjny produkt. Mało kto zdecyduje się kupić sobie ściereczkę za 120 złotych, więc to idealny pomysł na prezent. Wielu się z niej wyśmiewa, ale większość właścicieli urządzeń marki Apple z pewnością chętnie czyściłoby nią ich ekrany. Warto też dodać, że jest ona naprawdę skuteczna, więc obdarowani na pewną będą z niej zadowoleni.

Jak już wspomniano, cena tej ściereczki w oficjalnej sprzedaży wynosi 119 złotych, ale w innych sklepach można ją kupić nieco taniej.

Akumulator MagSafe

Prezent tylko dla właścicieli iPhone’ów serii 12 lub nowszych, czyli smartfonów marki Apple, które kompatybilne są z akcesoriami MagSafe. Takie urządzenie to w skrócie powerbank, który przyczepić można do tylnej części obudowy iPhone’a za pomocą wbudowanych w te urządzenia magnesów. Żadne kable nie są potrzebne, co jest bardzo komfortowe w użytkowaniu.

Nie jest przecież tajemnicą, że żywotność baterii nie jest mocną stroną iPhone’ów, no może wyłączając modele Pro Max. Taki powerbank będzie z pewnością praktycznym prezentem, który często będzie wykorzystywany.

Jeśli spodobała Wam się ta propozycja to koniecznie sprawdźcie naszą recenzję akumulatora Anker PowerCore Magnetic 5K. Zapłacić za niego trzeba około 180 złotych, a zakupić na przykład na Amazon.pl.

Szybka ładowarka z kilkoma portami USB

Pozostańmy jeszcze chwilę w tematyce baterii i ładowania iPhone’ów. Jak już wspomniano, czas pracy na baterii nie należy w ich przypadku do najdłuższych, a gdyby tego było mało, to w pudełku najnowszych modeli nie znajdziemy nawet ładowarki.

Wielu użytkowników iPhone’ów do tej pory korzysta z 5-watowego zasilacza, który kilka lat temu dodawany był do zestawu, ale ładowanie nim trwa wieki. Każdy użytkownik iPhone’a czy innego urządzenia Apple z pewnością ucieszy się z ładowarki o większej mocy, która zdecydowanie szybciej naładuje baterię w jego urządzeniu. Dodatkowo warto rozejrzeć się za takimi, które mają kilka portów USB i potrafią ładować kilka urządzeń jednocześnie.

Dobrą ładowarkę kupić można już za mniej niż 100 złotych. To jaki model wybrać podpatrzeć można w sklepie internetowym Apple.

Karta upominkowa Apple Gift Card

Prezent last minute, z którego zadowolony będzie chyba każdy. Kartą upominkową Apple zapłacić można za produkty i akcesoria w oficjalnym sklepie tej marki, ale to nie szystko. Dostępne na niej środki wydać można także na aplikacje, gry, muzykę, filmy, seriale, miejsce w iCloud+, a także na inne oferowane przez firmę Apple usługi.

Jej zaletą jest to, że kupić ją można we wspomnianym już sklepie Apple, a niemal od razu przesłana zostanie ona do obdarowywanego w formie wiadomości e-mail i zasilenia konta Apple ID. Minimalna kwota na jaką taka karta może zostać wystawiona to 20 złotych, a maksymalna wynosi aż 1000 złotych.

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy, aby w tym roku pod choinką znaleźli swoje wymarzone prezenty!