Gotowi na Apple AI? Firma zaprasza na prezentację iOS 18

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od wydarzenia, podczas którego Apple pokaże, w jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja odmieni iPhone’y, iPady oraz komputery Mac.

Apple ogłosił już w marcu, że impreza dla programistów WWDC 2024 odbędzie się w dniach 10-14 czerwca. Oczekiwano, że - zgodnie z tradycją - pierwszego dnia Apple zaprezentuje najnowsze wersje swoich systemów operacyjnych, ale dopiero teraz zostało to potwierdzone oficjalne, wraz z godziną prezentacji.

iOS 18 na WWDC 2024 - kiedy oglądać?

"Prezentacja inaugurująca konferencję Apple Worldwide Developers Conference odbędzie się 10 czerwca" - informuje firma na swojej stronie. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo o 19:00 czasu polskiego.

Od lat niemal wszystkie wydarzenia Apple’a odbywają się o tej porze, ale przed kilkoma tygodniami firma zrobiła wyjątek. Premiera nowych iPadów miała miejsce 3 godziny wcześniej niż zwykle, co - jak spekulowano - miało na celu zyskanie większego rozgłosu w Chinach i Europie. Najwidoczniej był to jednorazowy ukłon i Apple wraca do układania swojej agendy pod Amerykanów.

iOS 18 - przecieki na temat nowych funkcji

Zazwyczaj Apple trzyma nowe wersje swoich systemów w wielkiej tajemnicy. W tym roku firma jest jednak świadoma, że ma spore zaległości i specjalnie nie kryje się z tym, że gwoździem programu będą rozwiązania bazujące na generatywnym AI. Greg Joswiak - starszy wiceszef Apple’a ds. światowego marketingu - zapowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych, że tegoroczne WWDC będzie "Absolutnie Imponujące", co jest dość czytelną wskazówką.

Dziennikarz Mark Gurman z Bloomberga twierdzi, że w iOS 18 pojawią się takie funkcje jak:

transkrypcja notatek głosowych;

generowanie podsumowań powiadomień, wiadomości tekstowych, notatek, stron internetowych i dokumentów;

inteligentny retusz zdjęć;

ulepszona wyszukiwarka Spotlight;

generowanie odpowiedzi na otrzymywane wiadomości;

generowanie unikalnych emoji na podstawie treści wysyłanych wiadomości;

ulepszony asystent głosowy Siri.

Część funkcji Apple miał opracować samodzielnie, a część ma bazować na technologiach GPT i potencjalnie Gemini w ramach partnerstwa z firmami OpenAI oraz Google.

iOS 18 to jednak nie tylko sztuczna inteligencja. Podobno system ma pozwolić na większą personalizację iPhone’ów, w tym zmianę koloru ikon i zachowanie odstępu między nimi.

10 czerwca poznamy też odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy Siri zacznie wreszcie mówić po polsku?