iPhone 17 zapowiedziany. To prawdopodobnie ostatnia taka premiera Apple’a

Apple rozpoczął odliczanie do premiery czterech nowych iPhone’ów. Co wiadomo o nich już teraz?

Apple oficjalnie ogłosił, że kolejna premiera produktowa odbędzie się we wtorek 9 września o 19:00 czasu polskiego. Prawdopodobnie przedsprzedaż ruszy 12 września, a regularna sprzedaż 19 września.

Slogan zapowiadający konferencję to “Awe dropping”, co jest grą słów nawiązującą do popularnego zwrotu "jaw dropping" oznaczającego opad szczęki. Samo "Awe" oznacza zachwyt.

Oczywiście żaden z nadchodzących produktów nie został póki co zapowiedziany z nazwy, ale jest niemal pewne, że 9 września ujrzymy nowe iPhone’y z linii 17 oraz zegarki Apple Watch z serii 11.

iPhone 17 - zmiany w ofercie

Oczekuje się, że w tym roku Apple przebuduje swoje portfolio. Po trzech generacjach linia iPhone Plus ma zostać anulowana, a na jej miejsce wskoczyć rekordowo cienki iPhone Air, stanowiący bezpośrednią konkurencję dla Samsunga Galaxy S25 Edge.

Według dotychczasowych przecieków, wrześniowa premiera obejmie modele:

iPhone 17 z ekranem 6,3 cala i podwójnym aparatem;

iPhone 17 Air z ekranem 6,6 cala i pojedynczym aparatem;

iPhone 17 Pro z ekranem 6,3 cala i potrójnym aparatem;

iPhone 17 Pro Max z ekranem 6,9 cala i potrójnym aparatem.

Z licznych doniesień wynika, że wszystkie iPhone’y oprócz podstawowego otrzymają odświeżone wzornictwo z fotograficzną wyspą rozciągającą się od lewej do prawej krawędzi obudowy. Oprócz tego po raz pierwszy cała czwórka ma otrzymać wyświetlacze 120 Hz, które dotychczas zarezerwowane były dla linii Pro.

iPhone 17 - wizualizacje na podstawie przecieków (fot. Apple Hub)

iPhone 17 to prawdopodobnie ostatnia taka premiera Apple’a

Apple przyzwyczaił swoich klientów do tego, że cała linia nowych flagowców wprowadzana jest na rynek jednocześnie. Wyjątek stanowił tańszy iPhone 16e, który trafił na rynek pół roku po pozostałych modelach.

W 2026 roku Apple może wprowadzić jednak głębsze zmiany w swoim "rozkładzie jazdy". Ceniony analityk Ming-Chi Kuo twierdzi, że jesienna premiera obejmie jedynie topowe modele iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, 18 Air i 18 Fold (pierwszy składany smartfon Apple’a), a na bazowego iPhone’a 16 trzeba będzie poczekać aż do wiosny 2028. Producent chce ponoć, by na pierwszy ogień szły najdroższe modele, by napędzić ich sprzedaż.

iPhone 17 może być więc ostatnią premierą w starym stylu.