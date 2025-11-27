Składany iPhone nadchodzi. Pojawiają się pierwsze szczegóły

Miłośnicy elektroniki rodem z Cupertino długo musieli na to czekać. Choć składane smartfony już dawno zeszły pod strzechę w świecie Androida, Apple zdawało się udawać, że taka kategoria produktów w ogóle nie istnieje. Wkrótce to się zmieni.

Coraz więcej informacji wskazuje na to, że już we wrześniu 2026 r. świat zobaczy pierwszy składany smartfon. Tak przynajmniej zapewne zaprezentuje to Apple podczas prezentacji. I faktycznie, będzie to pierwszy na świecie składany Apple, jeżeli tylko uznamy, że jedynym producentem smartfonów na świecie jest Apple, a wszystkie urządzenia składane produkowane przez marki takie jak Samsung, Motorola, Honor, OnePlus czy Oppo po prostu nie istnieją.

Co zatem zaprezentuje Apple?

Najnowsze informacje, które jak na razie trzeba traktować tylko jako niesprawdzone przecieki, albo po prostu gdybanie obserwatorów rynku wskazują na to, że Apple zaprezentuje urządzenie, które na zewnątrz będzie wyposażone w panel o przekątnej 5,5 cala, a po rozłożeniu w panel o przekątnej 7,8 cala.

Co ciekawe, w wielu źródłach pojawia się informacja o tym, że telefon po rozłożeniu będzie cieńszy od iPada Pro. O ile samo w sobie byłoby to imponujące, to jednak takie rozwiązanie niesie za sobą określone ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń miałby być brak możliwości instalacji w urządzeniu kamer odpowiedzialnych za FaceID. Efekt? Do przełomowego i zapewne najdroższego w historii smartfona od Apple miałby powrócić niewidziany już od lat przycisk TouchID.

Przyznam szczerze, że byłoby to oryginalne rozwiązanie i Apple musiałoby się natrudzić, aby wytłumaczyć swoim fanom powrót do takiego rozwiązania. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że zaledwie dwa lata temu Apple szumnie wprowadzało obudowę z tytanu do smartfonów z serii Pro, aby w 2025 r. równie szumnie wrócić do aluminium. Można powiedzieć, że w takich fikołkach firma ma już doświadczenie.

Według pojawiających się w mediach informacji, smartfon miałby być wyposażony w 24‑megapikselowy aparat umieszczony pod ekranem wewnętrznego wyświetlacza. Jeżeli to prawda, to byłoby naprawdę spore osiągnięcie. O ile producenci innych smartfonów składanych umieszczali już w swoich produktach aparaty pod ekranem, to zwykle miały one rozdzielczość rzędu 4-8 Mpix.

Nie byłoby dobrego leaku na temat składanego smartfona, gdyby nie było w nim informacji o charakterystycznej bruździe w ekranie wewnętrznym, która pojawia się w miejscu zagięcia. Także i tutaj prognozy są nad wyraz obiecujące. Źródła bowiem przekonują, iż Apple sumiennie latami pracowało nad zawiasem oraz strukturą panelu, czego efektem ma być pierwszy składany smartfon, na którym takiej bruzdy nie będzie widać. Trzymamy kciuki.

Ming-Chi Kuo, znany analityk i uznane źródło informacji o nadchodzących produktach od Apple przekonuje także, że nowe urządzenie będzie wyposażone w baterię o bardzo wysokiej gęstości, której pojemność szacuje się na 5400-5800 mAh. Trudno stwierdzić, czy to informacja realistyczna. Wystarczy bowiem przypomnieć, że po tym, jak na początku roku chińscy producenci wprowadzili na rynek smartfony z akumulatorami węglowo-krzemowymi, wszyscy byli przekonani, że podobne ogniwa pojawią się w nowych flagowcach liderów rynku. Nic takiego się nie stało.

Jedno jest pewne. Jeżeli Apple faktycznie wprowadzi na rynek składany smartfon, to tanio nie będzie. W zależności od źródła mowa tutaj o kwocie rzędu 2-2,5 tys. dol. Wystarczy przypomnieć, że najdroższy w ofercie iPhone 17 Pro Max 2TB kosztował podczas premiery w Stanach Zjednoczonych 1999 dol., a w Polsce 10299 zł. W tym kontekście najtańszy iPhone Fold czy też iPhone Ultra (nie wiadomo) może u nas zaczynać się od 12-13 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że to pierwszy na świecie składany smartfon... od Apple.