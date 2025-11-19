Można już zapomnieć o "polskiej Siri". Może będzie prostsze rozwiązanie

Istnieje legenda, która mówi, że gdzieś w cieniu powoli powstaje polska wersja Siri, asystenta głosowego stworzonego przez Apple dla urządzeń Apple. Ta legenda ma jednak już swoje lata i za bardzo nikt nie chce już jej słuchać. Wkrótce już nie będzie trzeba.

Najnowsze informacje wskazują bowiem, że już teraz Apple testuje zmianę w iOS, która użytkownikom smartfonów z Cupertino pozwoli przypisać do bocznego przycisku innego asystenta głosowego niż Siri. Owszem, jak na razie funkcja ta ma być dostępna w testowej wersji iOS 26.2 wyłącznie na terenie Japonii, ale możliwe, że wkrótce zostanie wprowadzona także na terenie Unii Europejskiej.

Powyższa informacja bazuje na kodzie najnowszej wersji oprogramowania iOS 26.2 beta 3 dostępnej na razie dla deweloperów. To właśnie w niej testerzy odkryli odniesienia do nowych ustawień bocznego przycisku iPhone'a. Dotychczas długie przyciśnięcie tego przycisku wywoływało asystenta Siri i nie było żadnej programowej możliwości przypisania do tego przycisku innego oprogramowania.

W kodzie prywatnych frameworków Siri pojawiają się komunikaty systemowe, m.in. "Side Button Settings" (ustawienia przycisku bocznego) oraz "Select Another Default Side Button App" (wybierz inną domyślną aplikację aktywowaną przyciskiem bocznym). Są też ostrzeżenia, że domyślna aplikacja przypisana do przycisku nie może być ukryta ani zablokowana. To istotna informacja, bowiem potwierdza, że chodzi o funkcję na poziomie systemu.

Będzie można w końcu zapomnieć imię niekompetentnej Siri

Jeżeli informacje się potwierdzą, za pomocą bocznego przycisku będzie można aktywować bardziej cywilizowane rozwiązania, takie jak chociażby Gemini od Google, czy też Alexę od Amazona. Zważając na to, że Gemini nie ma absolutnie żadnego problemu z rozumieniem języka polskiego, wprowadzenie tego asystenta do iPhone'a ukróciłoby odpływ użytkowników od produktów Apple w kierunku smartfonów z Androidem, w których korzystanie z Gemini stanowi czystą przyjemność.

Pozostaje jednak pytanie o to, czy Apple faktycznie planuje wprowadzenie takiego samego rozwiązania na terenie Unii Europejskiej. Po raz pierwszy mam nadzieję, że przepisy DMA zmuszą Apple do tego i to dla dobra samego Apple, którego produkty zaczynają odstawać od konkurencji i to w niewłaściwą stronę. W dzisiejszych czasach, smartfon segmentu premium, który nie posiada domyślnego wielojęzykowego asystenta AI, tak naprawdę nie jest już premium. Skoro Apple od lat nie potrafi wstrzyknąć w Siri inteligencji, to powinien użytkownikom swoich sprzętów korzystać z rozwiązań alternatywnych.