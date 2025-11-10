Alarmowe SOS to dopiero początek. Apple ma wobec iPhone’a kosmiczne plany

Apple po cichu pracuje ponoć nad nowym zestawem funkcji wykorzystujących łączność satelitarną.

Łączność satelitarna została wprowadzona w 2022 roku na iPhone’ach 14. Początkowo rozwiązanie to pozwalało jedynie na wysyłanie wiadomości alarmowych z miejsc bez zasięgu sieci komórkowej i Wi-Fi, ale Apple regularnie rozbudowuje jego możliwości.

Od 2023 roku łączność satelitarna na iPhone’ach wykorzystywana jest także do wzywania pomocy drogowej, a od 2024 umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych do znajomych, nie tylko w nagłych wypadkach. Co dalej?

Apple pracuje nad nowymi funkcjami satelitarnymi na iPhone’ach

Jak donosi Bloomberg, Apple chce, by w niedalekiej przyszłości na iPhone’ach pojawiły się takie funkcje jak:

umożliwienie nawigowania w Mapach Apple bez zasięgu komórkowego czy Wi-Fi.

możliwość wysyłania przez satelitę nie tylko wiadomości tekstowych, ale i zdjęć;

łączność z satelitami nawet wtedy, gdy iPhone znajduje się w kieszeni, samochodzie czy wewnątrz pomieszczenia (dziś funkcja ta wymaga skierowania telefonu w niebo);

narzędzia programistyczne, które pozwolą zewnętrznym deweloperom na dodanie łączności satelitarnej do własnych aplikacji;

wzmocnienie zasięgu 5G z wykorzystaniem satelitów.

Według Bloomberga, Apple pierwotnie planował, by łączność satelitarna całkowicie uwolniła iPhone’y od infrastruktury naziemnej i zapewniła stałe połączenie z internetem czy możliwość prowadzenia rozmów głosowych. Ograniczenia technologiczne miały jednak uniemożliwić realizację tych planów, co zmusiło Apple’a do zadowolenia się prostszymi funkcjami.

Choć łączność satelitarna trafiła do iPhone’ów już w 2022 roku, wciąż nie można z niej korzystać na terenie Polski (nie pomogła nawet ingerencja polskiego rządu). Aktualna lista krajów, w których działają usługi satelitarne, obejmuje Australię, Austrię, Belgię, Francję, Hiszpanię, Irlandię, Japonię, Kanadę, Luksemburg, Niemcy, Nową Zelandię, Portugalię, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię oraz Włochy.

Konkurencja nie śpi

Łącznością satelitarną zainteresowani są nie tylko producenci smartfonów, ale i operatorzy komórkowi. Latem 2022 roku firma SpaceX oraz amerykański oddział T-Mobile ogłosiły plany budowy usługi Direct-to-Cell, która nazywana jest "wieżą komórkową w kosmosie". Zakłada ona wykorzystanie satelitów Starlink do zapewnienia łączności LTE nawet w przypadku smartfonów, które w ogóle nie obsługują łączności satelitarnej. Usługa została testowo uruchomiona w październiku 2024, przywracając komunikację zakłóconą przez huragan Helene.

Co ciekawe, w styczniu 2025 Apple wypuścił aktualizację oprogramowania, która pozwala korzystać z Direct-to-Cell na iPhone’ach. Mimo że usługa ta stanowi bezpośrednią konkurencję dla jego własnych rozwiązań.