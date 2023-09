Wczorajsza premiera iPhone'a 15 przyćmiła wszystkie inne wydarzenia związane z branżą mobilną. Firma Appe poza chwaleniem się nowym sprzętem po cichu zaktualizowała swój sklep i nie wszyscy będą z tego zadowoleni.

Jeśli chodzi o smartfony, oferta Apple rozrosła się o cztery modele - iPhone 15 i iPhone 15 Plus oraz iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Pro Max. Z drugiej strony zniknęły z niej nieco starsze, ale wciąż budzące zainteresowanie propozycje. Przede wszystkim iPhone 13 mini. Odchodzenie od niego sprawia, że i tak skromny wybór kompaktowych smartfonów jeszcze się zmniejszy.

Apple kończy sprzedaż iPhone'a 13 mini

Pierwszy kompaktowy model z rodzimy mini od Apple pojawił się w 2020 r. Był to iPhone 12 mini i chociaż nie pobił rekordów sprzedaży doczekał się następcy w postaci iPhone'a 13 mini. Zamiast iPhone'a 14 mini pojawił się już jednak iPhone 14 Plus i w tym roku producent poszedł identyczną drogą. Aktualizacja oficjalnej strony internetowej i sklepu Apple poskutkowała usunięciem iPhone'a 13 mini z oferty.

Pokrywa się to z doniesieniami, jakie pojawiały się jeszcze przed konferencją Apple. Mówiły one również o zakończeniu produkcji iPhone'a 13 mini. Jeszcze przez chwilę można będzie znaleźć go u zewnętrznych sprzedawców, ale możliwe, że i to szybko się zmieni.

Ten sam los spotyka inne modele z linii iPhone 13, ale w ich przypadku jest to mniej bolesne, ponieważ zainteresowanym łatwiej znaleźć dla nich alternatywę. W przypadku kompaktowych propozycji w sklepie Apple jedyną pozostaje teraz iPhone SE (2022). Nie jest jednak kuszący dla każdego, część osób zarzuca mu nieatrakcyjność z uwagi na przestarzały design z szerokimi ramkami. Poza tym ma też zauważalnie gorszą specyfikację, w tym ekran IPS (a nie AMOLED) czy zaledwie pojedynczy aparat fotograficzny.

Aktualizacja do iOS 17

Warto w tym miejscu zauważyć, że wycofanie smartfona ze sprzedaży nie jest równoznaczne z zakończeniem jego wsparcia. Zwłaszcza w przypadku Apple, ponieważ jest to producent zapewniający aktualizacje telefonów przez kilka lat.

iPhone 13 mini znajduje się na liście urządzeń zakwalifikowanych do aktualizacji iOS 17. Proces jej wdrażania rozpocznie się już 18 września.

