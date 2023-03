Apple nie ma sobie równych w obszarze sprzedaży smartfonów – tak wynika z rankingu, który przygotowała firma analityczna Counterpoint.

Zaprezentowany w 2021 r. iPhone 13 był najczęściej kupowanym smartfonem ubiegłego roku w ujęciu globalnym. Z rankingu wynika, że aż 8 na 10 najpopularniejszych telefonów stanowiły iPhone’y. Na liście znalazły się tylko dwa urządzenia z Androidem – oba to budżetowe propozycje Samsunga.

Najchętniej kupowane smartfony w 2022 r. (Źródło: Counterpoint)

Lider sprzedaży aż do sierpnia. iPhone 13 nie miał sobie równych

Popularna “trzynastka” odpowiada jednocześnie za niemal 30-procentową sprzedaż iPhone’ów w ogóle. Do tego wyniku przyczyniły się przede wszystkim wysokie wyniki sprzedażowe, które model utrzymywał od samego początku ubiegłego roku – aż do sierpnia. We wrześniu natomiast klienci masowo “rzucili się” na iPhone 14 Pro Max, który utrzymywał się na pierwszym miejscu podium aż do końca listopada. W grudniu natomiast popularniejsza była podstawowa wersja iPhone 14.

Jeśli natomiast chodzi o urządzenia z Androidem – najwyżej w rankingu znalazł się budżetowy Samsung Galaxy A13, który trafił na czwarte miejsce. Nieco niżej, bo na dziesiątej lokacie uplasował się Galaxy A03. W obu przypadkach są to telefony z niższej półki cenowej, a zatem w pierwszej dziesiątce rankingu nie pojawił się żaden flagowiec z systemem od Google’a.

Apple ma przynajmniej dwa powody do świętowania

Pierwszym osiągnięciem, które w kontekście globalnego zainteresowania smartfonami Apple jest istotne dla giganta z Cupertino, to dominacja na kluczowych rynkach zbytu iPhone’ów (m.in USA, Chiny i Niemcy). Drugie, na które zwraca uwagę Counterpoint jest znacznie większe zainteresowanie najdroższym wariantem iPhone 14 Pro Max w stosunku do tańszych wersji oznaczonej jako 14 Pro oraz podstawowej “czternastki”.