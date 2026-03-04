Apple MacBook Neo oficjalnie. Jest taniej i kolorowo

Plotki huczały w internecie od wielu miesięcy, ale Apple udało się go skutecznie ukryć. Teraz MacBook Neo został pokazany już oficjalnie. Nowe urządzenie stawia na lekkość, kolory i podzespoły, które niekoniecznie sprawiają wrażenie gotowych na wyzwania komputerów.

Laptop z układem wziętym z urządzeń mobilnych to sytuacja, która dzięki rozwojowi architektury ARM nie jest aż tak zaskakująca. W przypadku MacBooka Neo producent postawił na układ Apple A18 Pro, a więc jednostkę, która gościła w zaprezentowanym w 2024 roku iPhone’ie 16 Pro.

W porównaniu do układu zastosowanego w smartfonach z serii 16 Pro, producent postawił nie na 6, a na 5 rdzeni dla układu graficznego. Zachował przy tym 6 rdzeni w części procesorowej oraz 16-rdzeniowy Neural Engine do obliczeń sztucznej inteligencji. Laptop zaoferuje też 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej, czyli tyle, ile jeszcze dwie generacje temu miały najtańsze MacBooki Air.

Według porównania Apple MacBook Neo ma być do 50 proc. Szybszy w codziennych zastosowaniach niż najlepiej sprzedający się komputer z układem Intel Core Ultra 5. Ma przy tym być nawet trzykrotnie szybszy przy zadaniach AI oraz do dwóch razy szybszy w edytowaniu zdjęć.

MacBook Neo to mniejszy i prostszy laptop w nieco niższej cenie

Laptop waży 1,23 kilograma, a jego obudowę wykonano z aluminium. Tym razem z obudową spaja się także kolor klawiatury. Producent postawił na 13-calowy wyświetlacz Liquid Retina w technologii IPS, o rozdzielczości 2408x1506 pikseli i przekątnej 13 cali. Inaczej niż w przypadku reszty laptopów, nie znajdziemy tu wcięcia. Jasność maksymalna panelu według producenta to 500 nitów. Pokrywa on paletę barw sRGB.

Apple MacBook Neo trafi na rynek w kilku kolorach

Producent zrezygnował ze złącza MagSafe, a obudowa MacBook Neo kryje wyłącznie porty USB-C, z czego jeden to USB 3 z przepustowością do 10 Gb/s, a drugi to USB 2 (do 480 MB/s). Umieszczono je po lewej stronie obudowy, z kolei na prawej mieści się gniazdo słuchawkowe. Laptop ma zapewnić do 16 godzin pracy na jednym ładowaniu i jest kompatybilny z ładowarkami Power Delivery o mocy powyżej 20W.

13-calowy ekran MacBook Neo nie ma wcięcia

Urządzenie korzysta z najnowszej wersji systemu MacOS. Możemy więc łączyć się przez FaceTime z użyciem kamery nagrywającej w 1080p i prowadzić rozmowy z użyciem dwóch mikrofonów. MacBook Neo obsługuje też standardy Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 6. Za dźwięk odpowiadają dwa głośniki wspierające Dolby Atmos.

Apple MacBook Neo ma klawiaturę w kolorze obudowy

Najtańszy laptop w portfolio Apple kosztuje niewiele więcej od niedawno pokazanego 11-calowego iPada Air z procesorem M4. Apple proponuje dwa warianty:

MacBook Neo 8/256 GB – 2999 złotych;

MacBook Neo 8/512 GB – 3499 złotych.

Droższy wariant MacBooka Neo, poza większą ilością pamięci, oferuje skaner TouchID do odblokowywania palcem. Laptop trafi do klientów 11 marca i można zamawiać go w przedsprzedaży na stronie Apple. Producent przygotował cztery warianty kolorystyczne: srebrny, subtelny róż, cytrusowożółty i indygo.

Źródło: Newsroom Apple