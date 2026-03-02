Powrót modułowych smartfonów. Czy Tecno ma prawo się udać?

W Polsce Tecno może kojarzyć się z tanimi smartfonami, które szybko zniknęły z naszego rynku, ale firma nadal działa i ma się dobrze. Na targach MWC zobaczyliśmy koncept telefonu, który dzięki akcesoriom może zmienić swoje oblicze.

Tecno potrafi pokazywać światu koncepty urządzeń, które później nie ujrzą światła dziennego. Tak było chociażby z zaprezentowanym w 2023 roku telefonem Phantom Ultimate z rozwijanym ekranem, który jednak nigdy nie trafił do sprzedaży. Biorąc pod uwagę, jak to rozwiązanie nie do końca radziło sobie z mechanizmem, producent obrał bezpieczniejszą ścieżkę rozwoju.

W przypadku konceptu modularnego urządzenia producent postawił na bardzo smukłe urządzenie, które wygląda, jakby mogło trafić na rynek, choć przy grubości 4,9 mm z pewnością mogłoby budzić obawy o trwałość. Wydaje się jednocześnie, że system magnetycznych akcesoriów nie jest wyłącznie żartem, a przy takiej implementacji mógłby znaleźć swoich fanów.

Tecno wskrzesza pomysł, który umarł wiele lat temu

Jeżeli pamiętacie taką serię smartfonów jak Motorola Moto Z i akcesoria Moto Mods, to najpewniej musicie też zrobić badania krwi. Prawda jest jednak taka, że producent miał ciekawe pomysły na to, jak wykorzystać doczepiane akcesoria i dzięki nim, oprócz większej baterii, smartfon mógł zaoferować lepsze głośniki, projektor, aparat przybliżający Hasselblad czy kamerę 360 stopni.

Bazą łączącą urządzenia jest smukły smartfon (fot. Norbert Garbarek)

Tecno nie idzie w stronę tak wymyślnych akcesoriów, ale postawiło na system czterech punktów styku w różnych częściach obudowy. Producent także postanowił rozszerzyć zakres możliwości bazowego smartfonu o aparat. W przypadku tego urządzenia pozwoli ona na maksymalnie 100-krotne przybliżenie. Ciekawie rozwiązano problem energii. Z pewnością w środku 4,9-milimetrowej obudowy nie zmieścił się duży akumulator, więc Tecno zaproponowało powerbanki 3000 mAh, które można na siebie nałożyć i w ten sposób uzyskać dodatkowe 6000 mAh.

System akcesoriów od Tecno wygląda ciekawie (fot. Norbert Garbarek)

Tecno chce za pomocą dodatkowych modułów rozszerzyć możliwości fotograficzne za pośrednictwem dodatkowego aparatu oraz kamery sportowej. Oprócz tego producent umieszcza w urządzeniu akcesoria doczepiane z przodu, jak kontroler do gier, który zajmie część wyświetlacza. Grafiki promocyjne sugerują, że część akcesoriów może działać w oderwaniu od telefonu, a potem najpewniej połączą się z nim celem wymiany plików i odzyskania energii.

W ofercie producenta mają być także prostsze akcesoria, jak klips, który pozwoli ustawić urządzenie w pionie czy smycz. Czy urządzenie w tej formie dotrze na jakikolwiek rynek? Jego przewagą względem niektórych konceptów jest to, że sam smartfon na stoisku działał prawidłowo, co daje szansę na rozwój konceptu. Jednocześnie producent pokroju Tecno musiałby mierzyć z tym systemem naprawdę wysoko, by inwestycja w takie rozwiązania była opłacalna.

Za zdjęcia dziękuję naszemu korespondentowi z Barcelony, Norbertowi.