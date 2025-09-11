Smartfony

Rozszyfrujmy te skróty. Co dają chipy Apple N1 w iPhone 17 i C1X w iPhone Air?

Jakub Bielecki | Redaktor serwisu benchmark.pl
Amerykański gigant pokazał zupełnie nowe chipy. Dzięki nim nowe smartfony mają działać lepiej - szybciej i energooszczędnie. Co potrafią iPhone 17 pod kątem łączności bezprzewodowej?

Premiera Apple iPhone 17 przyniosła sporo emocji - i to nie tylko dzięki samym smartfonom, ale też nowym technologiom. Apple zaprezentowało zupełnie nowe chipy N1 i C1X. To właśnie one mogą zdecydować o tym, jak szybkie, energooszczędne i wygodne w codziennym użytkowaniu będą nowe modele. Jeden z nich trafił do zupełnie nowego modelu iPhone Air - ultrasmukłego smartfona, który jest konkurentem dla Samsunga Galaxy S25 Edge.

Apple stworzyło własny chip N1

Do tej pory za obsługę Wi-Fi i Bluetooth w iPhone’ach odpowiadały układy Broadcoma. Teraz Apple postanowiło to zmienić i zaprezentowało swój pierwszy własny chip tego typu - Apple N1. To ważny krok, oznacza większą niezależność od zewnętrznych dostawców, a także być może lepszą integrację z całym systemem iOS.

Co oferuje nowy chip Apple N1?

  • obsługuje Wi-Fi 7 - najszybszy obecnie standard sieci bezprzewodowej
  • wprowadza Bluetooth 6 - najnowsza generację łączności z akcesoriami
  • wspiera Thread - protokół dla inteligentnego domu, dzięki któremu iPhone może jeszcze sprawniej zarządzać urządzeniami smart home

Apple chwali się też, że chip N1 poprawia stabilność i szybkość takich funkcji jak AirDrop czy Personal Hotspot. Dzięki temu przesyłanie plików czy udostępnianie internetu powinno być bardziej niezawodne. To ważne, te funkcje często bazują na połączeniu Bluetooth i Wi-Fi działających jednocześnie.

Nowy chip N1 trafił nie tylko do całej serii nowych iPhone 17, w tym do modelu Air. Możemy się więc spodziewać, że z czasem Apple zacznie stosować go również w innych urządzeniach - np. w iPadach, MacBookach czy akcesoriach smart home.

iPhone Air z chipem Apple C1X

Drugim nowym układem jest C1X - modem 5G przygotowany całkowicie przez Apple. Trafił on do iPhone’a Air, który nie ma już klasycznej karty SIM - działa wyłącznie w oparciu o eSIM.

Najważniejsze cechy C1X:

  • obsługa 5G sub-6 GHz oraz LTE,
  • 2x większa szybkość niż poprzedni modem Apple C1 z iPhone’a 16e,
  • zużycie 30% mniej energii niż w C1 - to szczególnie istotne, bo iPhone Air ma mniejszą baterię,
  • modem jest nawet szybszy niż układ Qualcomma z iPhone’a 16 Pro.

Dzięki C1X udało się także mocno odchudzić konstrukcję iPhone’a Air - smuklejsze wymiary nie oznaczają już kompromisów w łączności.

Nowe chipy Apple N1 i C1X

Jak to wyglądało wcześniej?

Apple krok po kroku przejmuje kontrolę nad łącznością w swoich smartfonach. Jeszcze niedawno w iPhone’ach królowały chipy Qualcomma i Broadcom. Oto krótkie zestawienie:

  • od iPhone 12 Pro do iPhone 16 Pro - modem Qualcomm, Wi-Fi/Bluetooth od Broadcom
  • iPhone 16e - modem Apple C1, Wi-Fi/Bluetooth od Broadcom
  • iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max - modem Qualcomm, Wi-Fi/Bluetooth Apple N1
  • iPhone 17 Air - modem Apple C1X, Wi-Fi/Bluetooth Apple N1

Widać więc wyraźnie, że Apple w ciągu ostatnich generacji niemal całkowicie przejęło kontrolę nad zarządzaniem łącznością bezprzewodową w swoich smartfonach.

