Rysik Apple Pencil wkrótce może otrzymać nową funkcjonalność. Firma opatentowała dodatek, który ma umożliwiać pobieranie kolorów z dowolnego obiektu i przesyłanie ich bezpośrednio na iPada.

Apple ma nowy patent. Tym razem chodzi o rysik Pencil

Gigant z Cupertino zamierza udoskonalić swój popularny wśród twórców rysik Apple Pencil. Urządzenie do tej pory - choć doceniane przez użytkowników - to brakowało w nim funkcjonalności, które wyraźnie wyróżniają je na tle konkurencji. Wkrótce jednak może się to zmienić, a to za sprawą nowego patentu.

Wynika z niego, że Apple Pencil będzie mógł pobierać kolor bezpośrednio z dowolnego - fizycznego - przedmiotu, a następnie przekazać go do iPada.

Identyfikowanie kolorów przez Apple Pencil

Końcówka rysika Apple Pencil w związku ze złożonym patentem będzie musiała zostać wyposażona w dodatkowe czujniki. Będzie to zatem przede wszystkim sensor koloru oraz emiter światła.

Jak ma w praktyce działać identyfikowanie barw przez rysik? Wystarczy, że użytkownik przyłoży urządzenie do dowolnego przedmiotu, a Apple Pencil zajmie się resztą. Kolor zostanie zidentyfikowany i przekazany bezpośrednio do iPada, na którym twórca będzie tworzyć z użyciem konkretnej barwy - dokładnie odczytanej ze wskazanego obiektu.

Schemat uwzględniający nową funkcjonalność Apple Pencil (Źródło: TheVerge)

Patent Apple Pencil oprócz identyfikowania kolorów będzie też rozpoznawać teksturę obiektów. W tym procesie będzie wykorzystany sposób odbijania światła.

Patent może długo nie wejść do produkcji

Apple jest doskonale znane z patentowania mnóstwa funkcjonalności i dodatków, które nie zawsze trafiają do końcowych urządzeń. Trudno zatem określić kiedy - i czy w ogóle - funkcja rozpoznawania tekstury oraz koloru obiektów trafi do produkcyjnej wersji Apple Pencil.

Należy jednak zwrócić uwagę, że obecnie funkcjonująca na rynku 2. generacja rysika została wprowadzona do sprzedaży w 2018 roku. Istnieje zatem duża szansa, że kolejne jego wydanie uzyska zupełnie nowe funkcjonalności i ostatni patent będzie jedną z kluczowych zmian.

Źródło: TheVerge